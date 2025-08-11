Дождливая погода в Самаре сохранится до конца недели

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 11 по 13 августа, в Самарской области ожидаются кратковременные осадки. Столбик термометра будет опускаться, в ночные часы возможны похолодания до +9°C.
В понедельник, 11 августа, в Самаре переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер Северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +23…+25 °C.
Во вторник, 12 числа, в регионе сохранится облачная погода, днем пройдут кратковременные дожди, местами — с грозами. Ветер западный, северо-западный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем +20…+25 °C.
13 августа в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами — кратковременный дождь, гроза.Ветер Западный, северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем +20…+25 °C.
