Дождливая погода в Самаре сохранится до конца недели

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 11 по 13 августа, в Самарской области ожидаются кратковременные осадки. Столбик термометра будет опускаться, в ночные часы возможны похолодания до +9°C.