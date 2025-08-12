16+
Экономика и бизнес

Саша Спилберг, Милана Стар и Ян Топлес выставили свои личные вещи на распродаже Авито

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
C 11 августа на Авито станут доступны дропы вещей от известных блогеров: Яна Топлес, Ани Покров, Саши Спилберг, Миланы Хаметовой, Али Аникеевой, Миланы Стар и других в рамках "Хватамбы". Пользователи смогут приобрести одежду из личного гардероба звезд, электронику, интерьерные и стройматериалы. Дропы будут приурочены к летним скидкам на платформе. Большинство вещей знаменитостей можно будет купить со скидкой. Каждая вещь из дропа подобрана не случайно: инфлюенсеры расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Дропы приурочены к периоду летних скидок людям от людей, который пройдет с 11 августа по 7 сентября. В распродаже примут участие как профессиональные, так и частные продавцы с высоким рейтингом, которые выразили желание принять участие в масштабной кампании от площадки. Покупателям будут доступны новые и ресейл товары со скидками до 80%, а ряд новых топовых позиций можно будет приобрести по цене до двух тысяч рублей. Честность скидок будет контролировать специальный алгоритм, который помогает избежать "накручивания" цен, и исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц.

Знаменитости будут выставлять вещи в своих профилях в будние дни в рамках распродажи. Все они будут доступны в личных аккаунтах блогеров с возможностью приобретения через Авито Доставку. Открывает серию звездных дропов Ян Топлес, тот самый блогер из мема "умный человек в очках". Он предложит пользователям платформы не только профессиональное оборудование для съемок: камеру со штативом, которая была в Антарктиде, портативную акустическую колонку, но и гаджеты для полного расслабления: массажную подушку, массажеры для тела и глаз и многое другое.

Милана Стар порадует пользователей платформы и своих фанатов вещами из личного гардероба. В подборке товаров будут как сценические образы, так и одежда на каждый день. Так, например, жакет и юбку Sorry, Iʼm not юная исполнительница надевала всего один раз для записи клипа Barbie. Именно с этого трека начался новый этап развития творчества, изменение стиля песен и жанров.

