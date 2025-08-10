16+
В Самаре автобус № 46 временно изменит схему движения

Общество

В Самаре автобус № 46 временно изменит схему движения

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В связи с временным ограничением движения транспорта с 7:00 11 августа до 21:00 27 августа по ул. Садовой у дома № 218 в районе пересечения с ул. Маяковского, автобусы маршрута № 46 проследуют по измененной трассе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

В прямом направлении автобусы будут ходить по улице Маяковского — ул. Ленинская — ул. Ульяновская — ул. Самарская — далее по своему маршруту.

В обратном направлении перекрытый участок автобусы объедут по улице Самарской — ул. Ульяновской — ул. Галактионовской — ул. Полевой, далее по своему маршруту.

