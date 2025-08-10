В Самаре автобус № 46 временно изменит схему движения

В связи с временным ограничением движения транспорта с 7:00 11 августа до 21:00 27 августа по ул. Садовой у дома № 218 в районе пересечения с ул. Маяковского, автобусы маршрута № 46 проследуют по измененной трассе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
В прямом направлении автобусы будут ходить по улице Маяковского — ул. Ленинская — ул. Ульяновская — ул. Самарская — далее по своему маршруту.
В обратном направлении перекрытый участок автобусы объедут по улице Самарской — ул. Ульяновской — ул. Галактионовской — ул. Полевой, далее по своему маршруту.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????