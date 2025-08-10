В Самаре автобус № 46 временно изменит схему движения

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с временным ограничением движения транспорта с 7:00 11 августа до 21:00 27 августа по ул. Садовой у дома № 218 в районе пересечения с ул. Маяковского, автобусы маршрута № 46 проследуют по измененной трассе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.