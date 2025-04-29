В Гранном из-за сброса воды с 30 апреля закроют дорогу на берег Волги

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В среду, 30 апреля, будет закрыт участок дороги в районе храма Матрены Московской (съезд с ул. Гранной в сторону конечной остановки городского пляжа Новокуйбышевска) до завершения паводкового периода.