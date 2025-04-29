Авито Путешествия стали сервисом с самым большим выбором жилья и отелей для онлайн-бронирования в России

На Авито Путешествиях представлен самый большой выбор доступных для краткосрочной аренды объектов в России среди сервисов онлайн-бронирования жилья. Такой вывод сделан на основе исследования агентства ORO*, проведенного в марте 2025 года. Тысячи путешественников ежедневно бронируют жилье на Авито Путешествиях, выбирая из более чем 400 тыс. доступных для посуточной аренды квартир, домов и отелей.

При организации поездок одним из ключевых факторов выбора платформы для бронирования жилья путешественники отмечают широту предложения. Благодаря активному развитию внутреннего туризма по итогам 2024 г. совокупный объем рынка туристического жилья в России составил более 900 млрд рублей.

"Исследования показывают, что при выборе платформы путешественникам важнее всего широта предложения и легкость бронирования жилья. Поэтому мы всегда стремились предоставить пользователям наибольший выбор вариантов жилья в поездках по России и сделать процесс бронирования простым и безопасным. Признание независимыми исследователями лидерства Авито Путешествий по количеству предложений для онлайн-бронирования означает, что пользователи могут подобрать оптимальное жилье под свой запрос — по комфортной стоимости, в нужной локации, с привлекательным интерьером. А фильтры, удобный поиск и отзывы помогут сделать это максимально быстро. Это улучшает опыт путешественников и делает платформу все более популярной у россиян", — комментирует Артем Кромочкин, директор Авито Путешествий.

За год предложение частного жилья на Авито Путешествиях выросло на 33%: доступных для бронирования квартир стало больше на 30%, загородных объектов — на 46%. Также с осени 2024 г. на платформе можно забронировать жилье в более чем 17 тыс. отелях по всей России. Это сделало Авито Путешествия универсальным сервисом для удобного поиска выгодных предложений и безопасного бронирования любого типа жилья в поездках по России.

* По результатам исследования, проведенного АО "Маркетинговый Информационный Центр" (Агентство маркетинговых исследований ORO) с целью выявления платформы-лидера по количеству объектов недвижимости, доступных для краткосрочной аренды посредством онлайн-бронирования. Всего было проведено три замера в марте 2025 года. Площадки сравнивали по количеству свободных к бронированию на одного гостя на полную неделю квартир, апартаментов, домов, коттеджей и отелей через три месяца с дат замера во всех субъектах РФ.