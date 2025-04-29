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Экология Общество

"Тольяттиазот" принял участие в экопроекте по посадке леса

ТОЛЬЯТТИ. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Тольяттиазота" и члены их семей присоединились к экологической акции благотворительного фонда "Добрый город" по восстановлению леса. В мероприятии также приняли участие около 150 старшеклассников образовательных учреждений Автозаводского и Комсомольского районов Тольятти. При поддержке Компании было высажено более 9 000 хвойных деревьев.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Посадка двухлетних сосен, специально выращенных в питомнике, проходила в Зеленой зоне города на месте лесных пожаров 2010 года. Площадь облагороженной территории составила два гектара. Мониторинг приживаемости новых деревьев пройдет в августе, после чего будет скорректирован план дальнейших работ.

В ходе мероприятия для участников экологической акции был проведен инструктаж, а также продемонстрирована правильная техника посадки, контролировали работы специалисты лесничества Тольятти. Экоакция завершилась вручением благодарственных писем и сладкими угощениями.

Предыдущая посадка деревьев в рамках возрождения лесопарковой зоны, пострадавшей в результате пожаров, состоялась в октябре 2024 года. Всего же за 13 лет поддержки программы по восстановлению лесов Самарской области предприятием было засажено более 70 га территорий.

"Коллектив "Тольяттиазота" вовлечен в экоповестку Тольятти и всей Самарской области. Сотрудники активно участвуют в акциях по восстановлению леса, восполнению биоресурсов Волги и ликвидации несанкционированных свалок. Многие волонтеры Компании отмечены на региональном уровне в рамках общественного движения "Экоравновесие". В этом году к посадке леса присоединились старшеклассники школ города, которые принимают участие во втором сезоне профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". Мы надеемся, что это мероприятие станет стартом для их новой экологической традиции", — директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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