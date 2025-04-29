16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцев предупредили о фальшивых сырах из Дагестана Начало мая в Самарской области будет дождливым, но теплым В Самаре ограничат движение для празднования Дня весны и труда В Самарской области ищут родственников погибших в 1942 г. красноармейцев Фонтан 40-летия Победы в Самаре не успеют отремонтировать к маю

Общество

Начало мая в Самарской области будет дождливым, но теплым

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в последние числа апреля и в начале мая жителям Самарской области. Заморозков не прогнозируют, но возможны осадки в виде дождя. Днем воздух будет прогреваться до +19 °C.

Во вторник, 29 апреля, в Самаре облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +11…+13 °C.

В среду, 30 апреля, в регионе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы +2…+7 °C, днем +9…+14 °C.

С четверга по субботу, с 1 по 3 мая, в Самарской области сохранится переменная облачность. Ночью и днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +14…+19 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Фото на сайте

В Самарском университете открылась конференция "Человек в информационном обществе"

В Самарском университете открылась конференция "Человек в информационном обществе"

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4