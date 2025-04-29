Начало мая в Самарской области будет дождливым, но теплым

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В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в последние числа апреля и в начале мая жителям Самарской области. Заморозков не прогнозируют, но возможны осадки в виде дождя. Днем воздух будет прогреваться до +19 °C.