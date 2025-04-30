Появился прогноз погоды на май в Самарской области

В мае в Самарской области будет тепло и даже очень. Такой прогноз погоды дали синоптики Гидрометцентра России.
"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 14,6 до 16,7 градуса. Это на 0,4-0,8 градуса выше средних многолетних значений, — сообщили синоптики. — В то же время месячное количество осадков прогнозируется около нормы".
Потепление начнется уже в майские праздники. Согласно прогнозу Приволжского УГМС, днем воздух будет прогреваться в пределах от 10 до 21 градуса. Правда, ожидаются дожди. На 2 мая также прогнозируют сильный ветер.
Есть у синоптиков и предварительный прогноз на лето. Судя по нему, погода будет аномальной.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???