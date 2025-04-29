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Туризм Общество

Самарская область стала победителем в шести номинациях всероссийских туристических премий

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 апреля, на финале второй всероссийской премии "Туристические города", а также в финале четвертой всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" на защите номинаций, команда юных экскурсоводов презентовала Самарскую область и город Самару как территорию детского туризма. Команда завоевала гран-при в номинации "Город детского туризма" и второе место в номинации "Регион детского туризма".

Фото: Министерство туризма СО

Кроме того, Тольятти завоевал гран-при в номинации "Город промышленного туризма", а Самара завоевала 2 место в номинациях "Город научно-популярного туризма", "Город туристических маршрутов и экскурсионных программ" и "Город общественных туристических пространств".

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