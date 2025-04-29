Самарская область стала победителем в шести номинациях всероссийских туристических премий

В субботу, 26 апреля, на финале второй всероссийской премии "Туристические города", а также в финале четвертой всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" на защите номинаций, команда юных экскурсоводов презентовала Самарскую область и город Самару как территорию детского туризма. Команда завоевала гран-при в номинации "Город детского туризма" и второе место в номинации "Регион детского туризма".
Кроме того, Тольятти завоевал гран-при в номинации "Город промышленного туризма", а Самара завоевала 2 место в номинациях "Город научно-популярного туризма", "Город туристических маршрутов и экскурсионных программ" и "Город общественных туристических пространств".
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....