Самарская область стала победителем в шести номинациях всероссийских туристических премий

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В субботу, 26 апреля, на финале второй всероссийской премии "Туристические города", а также в финале четвертой всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" на защите номинаций, команда юных экскурсоводов презентовала Самарскую область и город Самару как территорию детского туризма. Команда завоевала гран-при в номинации "Город детского туризма" и второе место в номинации "Регион детского туризма".

Фото: Министерство туризма СО