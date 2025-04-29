40 тыс. самарских школьников прошли профориентационные диагностики в рамках проекта "Единая модель профориентации "Билет в будущее"

В рамках федерального проекта "Единая модель профориентации "Билет в будущее" школьники региона проходят онлайн-диагностики на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее" (bvbinfo.ru), которые позволяют выявить их предпочтения к той или иной сфере деятельности, а затем погрузиться в понравившуюся профессию. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".

Онлайн-диагностика на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее" включает в себя тесты и интерактивные игры, которые помогают не только определить профессиональные интересы и склонности, но и получить индивидуальные рекомендации по построению профессиональной траектории.

К концу апреля на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее" проекта 40 000 учащихся региона прошли следующие диагностики:

● основные диагностики: "Мои качества" (для учащихся 6,8 и 10 классов) и "Мой профиль" (для учащихся 7,9 и 11 классов);

● дополнительные диагностики (для учащихся 6-11 классов): "Естественно-научные способности", "Технические способности", "Вербальные способности", "Аналитические способности", "Социальный интеллект", "Креативный интеллект".

В рамках проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" для школьников Самарской области доступны не только онлайн-диагностики, но и различные практико-ориентированные мероприятия: занятия в рамках курса "Россия — мои горизонты", консультации профориентологов и сотрудников центров занятости по востребованным на рынке труда профессиям, экскурсии на предприятия региона, хакатоны и фестивали. А в новом учебном году школьников региона ждет еще больше интересных практических мероприятий: профессиональные пробы, дни открытых дверей… и многое другое.