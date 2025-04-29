40 тыс. самарских школьников прошли профориентационные диагностики в рамках проекта "Единая модель профориентации "Билет в будущее"

В рамках федерального проекта "Единая модель профориентации "Билет в будущее" школьники региона проходят онлайн-диагностики на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее" (bvbinfo.ru), которые позволяют выявить их предпочтения к той или иной сфере деятельности, а затем погрузиться в понравившуюся профессию. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Онлайн-диагностика на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее" включает в себя тесты и интерактивные игры, которые помогают не только определить профессиональные интересы и склонности, но и получить индивидуальные рекомендации по построению профессиональной траектории.
К концу апреля на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее" проекта 40 000 учащихся региона прошли следующие диагностики:
● основные диагностики: "Мои качества" (для учащихся 6,8 и 10 классов) и "Мой профиль" (для учащихся 7,9 и 11 классов);
● дополнительные диагностики (для учащихся 6-11 классов): "Естественно-научные способности", "Технические способности", "Вербальные способности", "Аналитические способности", "Социальный интеллект", "Креативный интеллект".
В рамках проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" для школьников Самарской области доступны не только онлайн-диагностики, но и различные практико-ориентированные мероприятия: занятия в рамках курса "Россия — мои горизонты", консультации профориентологов и сотрудников центров занятости по востребованным на рынке труда профессиям, экскурсии на предприятия региона, хакатоны и фестивали. А в новом учебном году школьников региона ждет еще больше интересных практических мероприятий: профессиональные пробы, дни открытых дверей… и многое другое.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???