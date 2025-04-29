В регионе упала заболеваемость ОРВИ

В Самарской области за 17 неделю года зарегистрировано 7695 случаев заболевания ОРВИ, показатель на 10 тыс. населения — 24,6, что ниже эпидпорога на 36,4%.

Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 69%, 3-6 лет на 64,7%, 7-14 лет на 65%, 15 лет и старше на 4,5%.

В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 11,3%, сообщает Управление Роспотребнадзора Самарской области.