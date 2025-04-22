Заболеваемость ОРВИ в Самарской области сокращается

В Самарской области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 9,2%.

Такая тенденция в регионе сохраняется уже несколько недель.

За 16 неделю 8679 случаев ОРВИ, показатель на 10 т. н. — 27,7, что ниже эпидпорога на 33%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 68,3%, 3-6 лет на 62,6%, 7-14 лет на 64,5%, 15 лет и старше на 1,3%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А (H1N1), при этом преобладают вирусы гриппа А (H1N1), среди вирусов негриппозной этиологии преобладают вирусы парагриппа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.