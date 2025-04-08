Заболеваемость ОРВИ в регионе сократилась на 9%

За 14 неделю 2025 г. в Самарской области зарегистрировано 10918 случаев заболевания ОРВИ, показатель на 10 т. н. — 34,9, что ниже эпидпорога на 14%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 28,8%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 68,7%, 3-6 лет на 58,6%, 7-14 лет на 61,2%.

В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 9,1%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А (H1N1), при этом преобладают вирусы гриппа B, среди вирусов негриппозной этиологии преобладают вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы.