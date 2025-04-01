Заболеваемость ОРВИ в Самарской области снизилась почти на 20%

За 13 неделю 2025 г. в Самарской области зарегистрировано 12017 случаев заболевания ОРВИ, показатель на 10 т. н. — 38,4, что ниже эпидпорога на 8,5%, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 39,6%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 70,4%, 3-6 лет на 53,6%, 7-14 лет на 53,2%.

В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 19,8% и в возрастных группах: 0-2 года на 21,2,5%, 3-6 лет на 18%, 7-14 лет на 35,9%, 15 лет и старше на 16,3%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А (H1N1), при этом преобладают вирусы гриппа B, среди вирусов негриппозной этиологии преобладают вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы.

Для защиты организма от вирусов гриппа и ОРВИ необходимо соблюдать неспецифические меры профилактики:

— избегать общения с людьми, у которых есть признаки заболевания (насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела);

— после каждой поездки в общественном транспорте, по приходу домой, необходимо тщательно мыть руки. При себе рекомендуется иметь антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный гель;

— при контакте с больным членом семьи использовать медицинскую маску;

— следовать правилу "респираторного этикета" (здоровым не касаться руками носа, рта и глаз, а больным не посещать общественные места без медицинских масок, кашлять и чихать в носовые платки);

— чаще проводить влажную уборку и проветривание помещений.

При первых симптомах заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу. Следует помнить, что раннее обращение за медицинской помощью позволяет своевременно установить правильный диагноз, назначить адекватное лечение, снизить риск осложнений.