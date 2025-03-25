Заболеваемость ОРВИ в Самарской области выше эпидпорога на 27%

За 12 неделю текущего года в Самарской области зарегистрировано 14978 случаев ОРВИ, показатель на 10 т. н. — 47,9, что выше эпидпорога на 27%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 72,7%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 60%, 3-6 лет на 28,4%, 7-14 лет на 24,9%.

В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 18%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А (H1N1), при этом преобладают вирусы гриппа B, среди вирусов негриппозной этиологии преобладают вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы.