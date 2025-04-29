Национальный день донора: Воронеж поддержал акцию СоюзМаш и ФМБА

20 апреля в России отметили Национальный день донора — дату, напоминающую о ценности доброты, взаимной поддержки и осознанного выбора. Союз машиностроителей России совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) уже много лет развивает движение безвозмездного донорства. Благодаря этой системной работе по всей стране проводится масштабная просветительская и организационная деятельность, охватывающая предприятия, вузы и волонтерские объединения. За последние годы в ней приняли участие сотни тысяч человек.

В этом году, приурочив инициативу к Национальному дню донора, Союз машиностроителей России и ФМБА России запустили Донорскую неделю, охватывающую вузы в 46 регионах страны. Участниками стали студенты, сотрудники предприятий, волонтёры и просто неравнодушные граждане.

"В условиях, когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, особенно важно, чтобы каждый гражданин мог внести свой вклад. Поддерживая донорство, мы укрепляем не только систему здравоохранения, но и саму нравственную основу общества, где ценность человеческой жизни стоит выше всего. Поэтому Союз машиностроителей России продолжит прилагать все усилия для поддержки и развития донорского движения, рассматривая его как важнейшее направление социальной ответственности", — отметил Председатель Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв.

В Воронежской области одной из площадок акции стал Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко. В день проведения акции кровь пришли сдать будущие врачи, преподаватели и сотрудники вуза, подтвердив личным примером высокую значимость этой миссии.

"Участие в донорских акциях — это больше, чем выполнение социальной обязанности. Поддержка инициативы Союза машиностроителей России демонстрирует приверженность высоким ценностям, где приоритетом является сохранение жизни и здоровья людей. Такие мероприятия сплачивают коллективы наших компаний, создают особую корпоративную культуру взаимовыручки и доверия. Именно благодаря подобным действиям формируется крепкое общество, способное эффективно решать любые социальные задачи", — подчеркнула Председатель Правления банка НОВИКОМ, член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

Воронежское региональное отделение СоюзМаш участвует в донорской программе с 2017 года. Отделение регулярно проводит акции на предприятиях и в учебных заведениях региона, благодаря чему медицинские учреждения стабильно обеспечены необходимым запасом крови. В марте в рамках заседания ВРО СоюзМаш были награждены сотрудники предприятий, которые неоднократно сдавали кровь. Среди них — обладатели звания "Почётный донор России".