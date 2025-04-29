Национальный день донора: Воронеж поддержал акцию СоюзМаш и ФМБА

20 апреля в России отметили Национальный день донора — дату, напоминающую о ценности доброты, взаимной поддержки и осознанного выбора. Союз машиностроителей России совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) уже много лет развивает движение безвозмездного донорства. Благодаря этой системной работе по всей стране проводится масштабная просветительская и организационная деятельность, охватывающая предприятия, вузы и волонтерские объединения. За последние годы в ней приняли участие сотни тысяч человек.
В этом году, приурочив инициативу к Национальному дню донора, Союз машиностроителей России и ФМБА России запустили Донорскую неделю, охватывающую вузы в 46 регионах страны. Участниками стали студенты, сотрудники предприятий, волонтёры и просто неравнодушные граждане.
"В условиях, когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, особенно важно, чтобы каждый гражданин мог внести свой вклад. Поддерживая донорство, мы укрепляем не только систему здравоохранения, но и саму нравственную основу общества, где ценность человеческой жизни стоит выше всего. Поэтому Союз машиностроителей России продолжит прилагать все усилия для поддержки и развития донорского движения, рассматривая его как важнейшее направление социальной ответственности", — отметил Председатель Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв.
В Воронежской области одной из площадок акции стал Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко. В день проведения акции кровь пришли сдать будущие врачи, преподаватели и сотрудники вуза, подтвердив личным примером высокую значимость этой миссии.
"Участие в донорских акциях — это больше, чем выполнение социальной обязанности. Поддержка инициативы Союза машиностроителей России демонстрирует приверженность высоким ценностям, где приоритетом является сохранение жизни и здоровья людей. Такие мероприятия сплачивают коллективы наших компаний, создают особую корпоративную культуру взаимовыручки и доверия. Именно благодаря подобным действиям формируется крепкое общество, способное эффективно решать любые социальные задачи", — подчеркнула Председатель Правления банка НОВИКОМ, член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.
Воронежское региональное отделение СоюзМаш участвует в донорской программе с 2017 года. Отделение регулярно проводит акции на предприятиях и в учебных заведениях региона, благодаря чему медицинские учреждения стабильно обеспечены необходимым запасом крови. В марте в рамках заседания ВРО СоюзМаш были награждены сотрудники предприятий, которые неоднократно сдавали кровь. Среди них — обладатели звания "Почётный донор России".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас