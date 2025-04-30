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Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников отрасли с Днем пожарной охраны

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился в День пожарной охраны поздравил сотрудников отрасли.

"Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны, поздравляю вас с профессиональным праздником! Служба пожарных требует высочайшего профессионализма, мужества и самоотверженности. Находясь в постоянной готовности вступить в борьбу с огненной стихией, чтобы защитить жизни и имущество наших граждан, вы непрерывно совершенствуете свое мастерство, слаженность действий, умение оперативно принимать решения в самой сложной обстановке.

Региональное правительство придает большое значение укреплению противопожарной защиты территорий и населения, поддержке пожарно-спасательных подразделений. До 2030 г. мы планируем спроектировать и построить 25 быстровозводимых пожарных депо, оснастить их необходимой техникой и снаряжением.

Особое внимание мы уделяем социальному благополучию пожарных. С этой целью в 2025 г. установлены дополнительные выплаты сотрудникам и работникам подразделений, непосредственно принимающим участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Дорогие друзья, благодарю вас за верность долгу, ответственное отношение к своим служебным обязанностям, стремление максимально обезопасить людей от природных катаклизмов и техногенных аварий. Особая признательность — ветеранам пожарной охраны, передающим свой богатый опыт и традиции молодому поколению огнеборцев.

От всей души желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в вашей нелегкой, зачастую сопряженной с риском для жизни службе!", — сказал губернатор.

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