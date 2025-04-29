С честью и памятью о великом подвиге: Самарская область встречает 1 Мая – Праздник весны и труда

В день, когда вся страна отмечает Праздник весны и труда, Самарская область вновь подтверждает: именно здесь — сердце трудовой доблести России.
В четверг, 1 мая, в 10:00 у Стелы "Город трудовой доблести" на проспекте Юных пионеров в Самаре пройдет торжественный митинг и возложение цветов в память о тружениках тыла, чей подвиг стал залогом Великой Победы. В мероприятии примут участие Герои России, участники СВО, Герои Социалистического Труда, почетные граждане и представители ведущих предприятий региона.
Самаре статус "Город трудовой доблести" был присвоен в июле 2020 года решением президента РФ Владимира Путина.
В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал "запасной столицей": сюда были эвакуированы правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, весь дипломатический корпус, Большой театр СССР. Кроме того, в Куйбышевскую область было эвакуировано около 1500 организаций, в том числе 60 крупных промышленных предприятий. За годы войны на механическом заводе были произведены 20 000 бронекорпусов для Ил-2 и 4000 бронекорпусов для Ил-10.
Помимо этого, заводы изготовили около 16 000 различных элементов бронезащиты для самолетов. За время войны в Куйбышеве были изготовлены более 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Трудовой героизм горожан позволил увеличить выпуск промышленной продукции предприятиями города к 1945 году по сравнению с 1940 годом в 11 раз.
С 10:30 на центральной площади областной столицы — площади Куйбышева — начнется митинг-концерт, на котором выступят самарские артисты. Основная тема — люди труда в нашей стране. Они всегда заслуживали почета и уважения. В современном мире рабочие специальности становятся особенно востребованными. Во время концерта будут отмечены достижения в разных отраслях: транспорте, промышленности, ЖКХ, строительстве, сельском хозяйстве, культуре, спорте, здравоохранении, образовании.
В преддверии 80-летия Победы особое внимание будет уделено вкладу Куйбышевской области в Победу в Великой Отечественной войне.
Торжественная часть начнется в 12:00, прозвучат поздравления почетных гостей, пройдет церемония награждения почетными знаменами организаций — победителей конкурса "Организация эффективного социального партнерства и сферы труда".
Также в этот день Федерацией профсоюзов Самарской области запланирована отправка гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Сегодня, как и в далеком 1941-м, жителей региона объединяет общая цель — борьба с нацизмом. Сотни неравнодушных людей принимают участие в сборе и отправке гуманитарной помощи нашим бойцам, которые сегодня находятся на передовой и защищают интересы нашей страны в ходе специальной военной операции. Они плетут маскировочные сети, шьют защитную одежду, модернизируют транспорт, собирают беспилотники. Делают все, чтобы приблизить новую Победу.
Почетное звание "Город трудовой доблести" с 1 марта 2020 года указом президента носит и Сызрань. Она также внесла неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной. В город были эвакуированы 11 крупных предприятий. Здесь производили боеприпасы, продовольственные товары, а также поставляли вооружение и обмундирование для Красной Армии. Первые оборонные изделия отправили на фронт в декабре 1941 года. В июле 1942 года город отправил на Сталинградский фронт первые цистерны с бензином. За доблестный труд в годы войны государственных наград были удостоены более 17 тысяч сызранцев.
К 1 мая в Сызрани состоятся праздничные и памятно-мемориальные мероприятия.
30 апреля в 14:00 в Драматическом театре им. А. Н. Толстого состоится мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда. В официальной части пройдет церемония награждения. Далее состоится показ отчетной концертной программы городского округа Сызрань "Встречаемся у Кремля!", ранее представленной на X Губернском фестивале самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".
1 мая в 9:00 у Стелы "Сызрань — Город трудовой доблести" пройдет торжественная церемония возложения цветов. В ней примут участие представители Администрации, Думы г. о. Сызрань, ветеранские организации, курсанты Сызранского филиала военно-воздушной академии, представители военно-патриотических объединений, жители города.
1 мая в 22:00 на площади им. Ленина состоится праздничный фейерверк.
Мероприятия, посвященные Первомаю, пройдут по всей области.
К 1 мая лекторы Общества "Знание" расскажут студентам и школьникам губернии о трудовом подвиге советского народа. Мероприятия пройдут в Новокуйбышевском нефтехимический техникуме, школе пос. Чапаевский.
1 мая в 11:00 в Тольятти в Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова (Южное шоссе, 137) начнется концертная программа "Мир! Труд! Победа!" с участием творческих коллективов города. Программа стартует прохождением праздничной колонны с участием представителей предприятий города, учреждений спорта, культуры, образования, молодежных патриотических организаций. На территории парка будут работать интерактивные площадки и выставки.
В 12:00 на площадке около Библиотеки Культурного центра "Автоград" (ул.Юбилейная, 8) пройдет виртуальная выставка с технологией дополненной реальности "Ставрополь и ставропольчане в истории Великой Отечественной войны".
В Октябрьске пройдет выставка, посвященная труженикам тыла города, викторина об исторических вехах Первомая. На центральной площади запланирована программа, посвященная Празднику весны и труда. Юным участникам будут предложены ребусы, в которых зашифрованы профессии.
В Исаклинском районе 30 апреля состоится концерт "Победу ковала любовь". В Кинель-Черкасском районе 30 апреля будут чествовать трудовые коллективы, которые вносят весомый вклад в развитие района и оказывают бескорыстную помощь землякам-участникам СВО и их семьям. В программе — концертные номера творческих коллективов и солистов "Под небом Первомая".
В Ставропольском районе 1 мая в 11:00 пройдет масштабный субботник в Хрящевке "Чистый берег".
В Елховском районе запланированы интеллектуальные турниры, мастер-классы для детей, спортивные соревнования на свежем воздухе, классные часы об истории 1 мая.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???