С честью и памятью о великом подвиге: Самарская область встречает 1 Мая – Праздник весны и труда

В день, когда вся страна отмечает Праздник весны и труда, Самарская область вновь подтверждает: именно здесь — сердце трудовой доблести России.

В четверг, 1 мая, в 10:00 у Стелы "Город трудовой доблести" на проспекте Юных пионеров в Самаре пройдет торжественный митинг и возложение цветов в память о тружениках тыла, чей подвиг стал залогом Великой Победы. В мероприятии примут участие Герои России, участники СВО, Герои Социалистического Труда, почетные граждане и представители ведущих предприятий региона.

Самаре статус "Город трудовой доблести" был присвоен в июле 2020 года решением президента РФ Владимира Путина.

В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал "запасной столицей": сюда были эвакуированы правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, весь дипломатический корпус, Большой театр СССР. Кроме того, в Куйбышевскую область было эвакуировано около 1500 организаций, в том числе 60 крупных промышленных предприятий. За годы войны на механическом заводе были произведены 20 000 бронекорпусов для Ил-2 и 4000 бронекорпусов для Ил-10.

Помимо этого, заводы изготовили около 16 000 различных элементов бронезащиты для самолетов. За время войны в Куйбышеве были изготовлены более 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Трудовой героизм горожан позволил увеличить выпуск промышленной продукции предприятиями города к 1945 году по сравнению с 1940 годом в 11 раз.

С 10:30 на центральной площади областной столицы — площади Куйбышева — начнется митинг-концерт, на котором выступят самарские артисты. Основная тема — люди труда в нашей стране. Они всегда заслуживали почета и уважения. В современном мире рабочие специальности становятся особенно востребованными. Во время концерта будут отмечены достижения в разных отраслях: транспорте, промышленности, ЖКХ, строительстве, сельском хозяйстве, культуре, спорте, здравоохранении, образовании.

В преддверии 80-летия Победы особое внимание будет уделено вкладу Куйбышевской области в Победу в Великой Отечественной войне.

Торжественная часть начнется в 12:00, прозвучат поздравления почетных гостей, пройдет церемония награждения почетными знаменами организаций — победителей конкурса "Организация эффективного социального партнерства и сферы труда".

Также в этот день Федерацией профсоюзов Самарской области запланирована отправка гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Сегодня, как и в далеком 1941-м, жителей региона объединяет общая цель — борьба с нацизмом. Сотни неравнодушных людей принимают участие в сборе и отправке гуманитарной помощи нашим бойцам, которые сегодня находятся на передовой и защищают интересы нашей страны в ходе специальной военной операции. Они плетут маскировочные сети, шьют защитную одежду, модернизируют транспорт, собирают беспилотники. Делают все, чтобы приблизить новую Победу.

Почетное звание "Город трудовой доблести" с 1 марта 2020 года указом президента носит и Сызрань. Она также внесла неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной. В город были эвакуированы 11 крупных предприятий. Здесь производили боеприпасы, продовольственные товары, а также поставляли вооружение и обмундирование для Красной Армии. Первые оборонные изделия отправили на фронт в декабре 1941 года. В июле 1942 года город отправил на Сталинградский фронт первые цистерны с бензином. За доблестный труд в годы войны государственных наград были удостоены более 17 тысяч сызранцев.

К 1 мая в Сызрани состоятся праздничные и памятно-мемориальные мероприятия.

30 апреля в 14:00 в Драматическом театре им. А. Н. Толстого состоится мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда. В официальной части пройдет церемония награждения. Далее состоится показ отчетной концертной программы городского округа Сызрань "Встречаемся у Кремля!", ранее представленной на X Губернском фестивале самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".

1 мая в 9:00 у Стелы "Сызрань — Город трудовой доблести" пройдет торжественная церемония возложения цветов. В ней примут участие представители Администрации, Думы г. о. Сызрань, ветеранские организации, курсанты Сызранского филиала военно-воздушной академии, представители военно-патриотических объединений, жители города.

1 мая в 22:00 на площади им. Ленина состоится праздничный фейерверк.

Мероприятия, посвященные Первомаю, пройдут по всей области.

К 1 мая лекторы Общества "Знание" расскажут студентам и школьникам губернии о трудовом подвиге советского народа. Мероприятия пройдут в Новокуйбышевском нефтехимический техникуме, школе пос. Чапаевский.

1 мая в 11:00 в Тольятти в Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова (Южное шоссе, 137) начнется концертная программа "Мир! Труд! Победа!" с участием творческих коллективов города. Программа стартует прохождением праздничной колонны с участием представителей предприятий города, учреждений спорта, культуры, образования, молодежных патриотических организаций. На территории парка будут работать интерактивные площадки и выставки.

В 12:00 на площадке около Библиотеки Культурного центра "Автоград" (ул.Юбилейная, 8) пройдет виртуальная выставка с технологией дополненной реальности "Ставрополь и ставропольчане в истории Великой Отечественной войны".

В Октябрьске пройдет выставка, посвященная труженикам тыла города, викторина об исторических вехах Первомая. На центральной площади запланирована программа, посвященная Празднику весны и труда. Юным участникам будут предложены ребусы, в которых зашифрованы профессии.

В Исаклинском районе 30 апреля состоится концерт "Победу ковала любовь". В Кинель-Черкасском районе 30 апреля будут чествовать трудовые коллективы, которые вносят весомый вклад в развитие района и оказывают бескорыстную помощь землякам-участникам СВО и их семьям. В программе — концертные номера творческих коллективов и солистов "Под небом Первомая".

В Ставропольском районе 1 мая в 11:00 пройдет масштабный субботник в Хрящевке "Чистый берег".

В Елховском районе запланированы интеллектуальные турниры, мастер-классы для детей, спортивные соревнования на свежем воздухе, классные часы об истории 1 мая.