Команда Самарской области приняла участие в стратегической сессии "Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала"

Город Пермь стал местом встречи студенческих команд из 23 регионов, где благодаря национальному проекту "Молодежь и дети" создаются 25 современных кампусов.

Стратегическая сессия "Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала" организована министерством науки и высшего образования РФ при поддержке федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Работа в межрегиональном формате созвездия уникальных кампусов объединила молодежь, отраслевых экспертов и региональные рабочие группы по созданию кампусов для решения задач проекта и разработки сервисов, которые будут реализованы в студенческих городках.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников стратегической сессии.

"По поручению президента Владимира Владимировича Путина в России создается сеть кампусов мирового уровня: 25 проектов общей площадью более 3 миллионов квадратных метров сейчас активно реализуются в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". А всего к 2036 году, по поручению президента, по всей стране будет создано 40 кампусов", — подчеркнул вице-премьер.

В стратсессии приняло участие более 200 человек из Архангельской, Ивановской, Калининградской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Мурманской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской и Челябинской областей, Забайкальского, Камчатского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Республик Башкортостан и Бурятия, федеральной территории "Сириус", а также Москвы.

"Создание современных кампусов — это проект для студентов, как нынешних, так и будущих. Именно поэтому новая инфраструктура должна быть максимально ориентирована на интересы и потребности молодежи. Наша цель — вовлечь молодых людей в процесс проектирования и воплотить в жизнь самые интересные инициативы. Для этого была предусмотрена возможность участия в 12 различных направлениях, где каждый смог проявиться и раскрыть свой потенциал. Студенты предложили смелые решения, новые подходы и яркие проекты. Многие из них получили реальную поддержку регионов и будут реализованы. Особое внимание хочу уделить арт-треку, в рамках которого было создано 25 уникальных картин, вдохновленных и созданным по мотивам каждого кампуса. Этот проект позволяет взглянуть на кампусы с другой стороны. Выставка открыта в Перми и доступна для всех жителей города до конца мая. В планах — показать коллекцию во всех регионах, в которых создаются кампусы", — отметил замглавы минобрнауки России Андрей Омельчук.

В ходе работы по 12 параллельным тематическим трекам разработано более 70 проектов, объединенных в портфельные решения. На треке "Наука молодых" ребята разработали проект "Цифровая среда кампусов КАМПУС_ID", на гастрономическом треке родился проект "Гастрофестиваль и гастропремия "Alma Eater", на треке "Бизнес" — проекты "Кампус Арена" и "Модульный технопарк", NFT-платформа для развития креативных индустрий, участники карьерного трека предложили цифровую платформу "Карьерный путь". Многие из этих проектов станут совместными для созвездия современных кампусов или будут реализованы в отдельных регионах.

"Радует, что наши студенты проявили такую активность и креативность в рамках стратегической сессии. Проработанность предлагаемых проектов и сервисов демонстрирует высокий уровень заинтересованности студентов в создании комфортной и развивающей среды. Особенно важно разнообразие направлений, по которым работали команды. От создания комфортной городской среды и формирования сообщества технологических предпринимателей до разработки новых медиа. Проекты наших ребят заинтересовали и представителей других кампусов, что позволит выстроить с ними еще более тесное взаимодействие", — поделился впечатлениями министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство Российской Федерации и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта "Молодежь и дети" проектируются и строятся 24 таких студгородка. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана.