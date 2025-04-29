Самарцев предупредили о фальшивых сырах из Дагестана

Управление Роспотребнадзора по Самарской области со ссылкой на коллег из Дагестана сообщило, что в продаже может находиться молочная продукция ООО "Кизлярские сыры", при этом по указанному адресу (Кизлярский район, с. Тушиловка) компания деятельность не осуществляет.

Оказалось, что действие декларации о соответствии изготовителя ООО "Кизлярские сыры" было прекращено в конце декабря прошлого года.

Таким образом, вся продукция — сыры из коровьего молока, из козьего молока, из смеси коровьего и козьего молока, из овечьего молока, из смеси коровьего и овечьего молока, сыры с вкусовыми компонентами и без, сыры копченые и т. п. — производится неизвестными лицами в неизвестных условиях и может быть опасной для здоровья граждан, делают вывод в Роспотребнадзоре.

"В случае выявления в продаже указанной выше молочной продукции ООО "Кизлярские сыры", предлагаем проинформировать управление", — отмечается в сообщении.