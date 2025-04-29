В Самарской области определили победителя молодежной научно-познавательной игры "УМНИКИ"

В феврале 2025 г. Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области объявила старт нового сезона Самарской областной молодежной научно-познавательной игры "УМНИКИ".

"УМНИКИ" — это научно-познавательная игра, направленная на привлечение молодежи к науке, развитие интереса к научным знаниям, поддержка интереса к событиям Великой Отечественной войны и сохранения исторической памяти.

Впервые игра "УМНИКИ" дебютировала в 2023 г. — тогда участие приняли команды из 15 муниципалитетов Самарской области, а количество участников составило порядка 500 человек. В этом году "УМНИКИ" проходили уже в третий раз: посоревноваться за звание умнейшей команды смогли более 1800 человек из 32 муниципалитетов нашей губернии.

На протяжении двух месяцев команды-участницы соревновались в играх муниципального этапа, и только лучшие их лучших отправились представлять свое муниципальное образование на очный финал проекта, который состоялся 28 апреля на базе СамГМУ.

После четырех раундов финала были подведены итоги и названы имена самых эрудированных команд области: команда "Экипаж Z" из Кинеля стала победителем, а команды "Десяточка" из Отрадного и "СФИНКС" из Сызрани заняли призовые места.

"Научно-познавательная игра "УМНИКИ" предоставляет замечательную возможность для юных талантов из муниципальных образований нашей области продемонстрировать свои способности и знания на региональном уровне. Игра "УМНИКИ" пользуется растущей популярностью среди молодежи. Участники с большим энтузиазмом проверяют свои знания и эрудицию в различных сферах, находят единомышленников и открывают для себя новые возможности. В этом году особое внимание уделялось событиям Великой Отечественной войны, истории российского и советского спорта, а также русскому языку и его нормам. Участники показали действительно впечатляющий уровень знаний. Поздравляю каждого из финалистов — вы проделали значительный путь, и мы искренне гордимся каждым из вас!" — поделилась председатель Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области, Анастасия Софьина.