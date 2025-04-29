У жителей Самары растет интерес к проблеме телефонного мошенничества

Жители Самары стали чаще интересоваться проблемой телефонного мошенничества — к такому выводу пришли аналитики Яндекса.

По данным Яндекс Вордстата, в Самаре в марте запрос "звонят мошенники" был на 15% популярнее, чем в среднем по Поиску в целом.

По России интерес к проблеме колеблется, но в целом растет: в марте 2025 г. запросов со словами "звонят мошенники" было на 60% больше по сравнению с таким же периодом 2024 года. При этом за последние полгода тенденция усилилась: в минувшем марте пользователи спрашивали про мошеннические звонки на 45% чаще, чем в октябре 2024 года. За аналогичный период с октября 2023 г. по март 2024 г. количество подобных запросов оставалось неизменным.

Аналитики Яндекса отметили рост числа и других запросов на тему телефонного мошенничества за год: "защита от мошенников", "как защититься от мошенников", "обманули мошенники" и "что делать если мошенники".

В выходные пользователи спрашивают про мошеннические звонки реже, чем в будни. С понедельника по пятницу таких запросов в среднем на 60% больше, чем в субботу и воскресенье. При этом статистика автоматического определителя номера от Яндекса показывает, что и звонков от мошенников в выходные заметно меньше.

"Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, важно следовать рекомендациям. Если вам звонят якобы из организации и говорят, что тема разговора очень серьезная, сбросьте вызов и перезвоните на официальный номер этой компании сами. Так вы сможете убедиться в подлинности звонка. А если он окажется ложным, просто заблокируете номер, с которого вам звонили. Еще можно подключить автоматический определитель номера — это может быть услуга оператора связи или мобильное приложение. Например, определитель есть в приложении Яндекс с Алисой. Он поможет узнать, кто звонит, и сам заблокирует нежелательные вызовы, в том числе от злоумышленников", — говорит Александр Лунев, руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса.