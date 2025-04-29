У жителей Самары растет интерес к проблеме телефонного мошенничества

Жители Самары стали чаще интересоваться проблемой телефонного мошенничества — к такому выводу пришли аналитики Яндекса.
По данным Яндекс Вордстата, в Самаре в марте запрос "звонят мошенники" был на 15% популярнее, чем в среднем по Поиску в целом.
По России интерес к проблеме колеблется, но в целом растет: в марте 2025 г. запросов со словами "звонят мошенники" было на 60% больше по сравнению с таким же периодом 2024 года. При этом за последние полгода тенденция усилилась: в минувшем марте пользователи спрашивали про мошеннические звонки на 45% чаще, чем в октябре 2024 года. За аналогичный период с октября 2023 г. по март 2024 г. количество подобных запросов оставалось неизменным.
Аналитики Яндекса отметили рост числа и других запросов на тему телефонного мошенничества за год: "защита от мошенников", "как защититься от мошенников", "обманули мошенники" и "что делать если мошенники".
В выходные пользователи спрашивают про мошеннические звонки реже, чем в будни. С понедельника по пятницу таких запросов в среднем на 60% больше, чем в субботу и воскресенье. При этом статистика автоматического определителя номера от Яндекса показывает, что и звонков от мошенников в выходные заметно меньше.
"Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, важно следовать рекомендациям. Если вам звонят якобы из организации и говорят, что тема разговора очень серьезная, сбросьте вызов и перезвоните на официальный номер этой компании сами. Так вы сможете убедиться в подлинности звонка. А если он окажется ложным, просто заблокируете номер, с которого вам звонили. Еще можно подключить автоматический определитель номера — это может быть услуга оператора связи или мобильное приложение. Например, определитель есть в приложении Яндекс с Алисой. Он поможет узнать, кто звонит, и сам заблокирует нежелательные вызовы, в том числе от злоумышленников", — говорит Александр Лунев, руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???