Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ помогают спасти жизни

Помочь тем, кто оказался на грани жизни и смерти. Более 100 человек приняли участие в донорской акции, которая прошла на Новокуйбышевском НПЗ 24 апреля. Сдача крови в региональный банк является доброй традицией предприятия. Ежегодно к ней подключаются всё больше заводчан, следуя примеру своих коллег.
Для спасения людей
НПЗ проводит Дни донора совместно с Самарской станцией переливания крови на протяжении последних шести лет. Дважды в год на предприятие приезжает передвижной пункт, вовлекая в благотворительную акцию всё больше добровольцев. С 2019 года свыше 600 заводчан пополнили областной банк крови на 430 литров. 20 человек уже имеют звание "Почетный донор России". 30% участников совершили донацию впервые в своей жизни. Кроме того, в 2024 году многие волонтеры Новокуйбышевского НПЗ впервые стали донорами костного мозга.
В рамках Дня донора 24 апреля возможность пополнить региональный банк крови получили более 100 человек. В общей сложности они сдали свыше 50 литров крови. Среди доноров традиционно были и постоянные участники акции, и новички.
"Я сдаю кровь с 2019 года. Стараюсь не пропускать акцию, так как каждый день кто-то может нуждаться в крови из-за болезни или после операции. Возможно, не сегодня, но в какой-то момент я смогу принять участие в спасении жизни человека, а это дорогого стоит. Поэтому мы вместе с коллегами регулярно принимаем участие в Дне донора и вообще активно включаемся в благотворительную деятельность завода, помогая семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и животным, проводя субботники", — рассказал начальник отдела производственного контроля управления промышленной безопасностью и охраны труда Новокуйбышевского НПЗ Равиль Сорокин.
Волонтерство — важный элемент корпоративной культуры "Роснефти". В компании реализуется программа "Платформа добрых дел", в рамках которой сотрудники участвуют в различных историко-культурных, экологических и социально-гуманитарных мероприятиях. Одновременно с этим особое внимание уделяется и здоровью персонала.
С заботой о сотрудниках
На Новокуйбышевском НПЗ реализуются программы "Энергия жизни" и "Благополучие персонала". Они направлены на сохранение и укрепление здоровья работников. Заводчан вовлекают в культуру активного и здорового образа жизни, развитие спортивных инициатив и движений в компании.
Предприятие имеет давние спортивные традиции. Одной из них является спартакиада между подразделениями НК НПЗ, в которой ежегодно принимают участие более 1000 работников в 15 видах спорта. Также популярностью пользуются семейные праздники.
Для подготовки к соревнованиям и укрепления здоровья сотрудников и членов их семей на заводе работают 32 спортивные секции и оздоровительные группы, охватывающие игровые виды спорта, занятия в бассейне, ледовом дворце, тренажерных залах и многое другое. Зимой на базе заводского детского оздоровительного лагеря имени Гагарина работает лыжная база.
Визитной карточкой Новокуйбышевского НПЗ является любительский беговой клуб. В прошлом году около 200 заводчан и членов их семей приняли участие в регулярных тренировках, организованных при поддержке предприятия, а также вышли на старт 12 любительских забегов в Самарской области, Москве и Башкортостане, поднимаясь на различные ступени пьедестала почета. Также заводчане делают успехи в движении ГТО. Команда предприятия неоднократно становилась победителем регионального фестиваля.
Важный аспект корпоративных программ Новокуйбышевского НПЗ — внедрение ранней диагностики, профилактики и своевременного лечения заболеваний. Обеспечить это удается за счет добровольного медицинского страхования сотрудников. Каждый может воспользоваться необходимыми медуслугами и пройти диспансеризацию, в том числе углубленную, прямо на заводе. Акцент делается на своевременной диагностике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также профилактике.
При этом на НПЗ с 1994 года работает терапевтическое отделение — врачебный здравпункт.
Такая деятельность предприятия в области оздоровления работников и пропаганды ЗОЖ ежегодно получает самую высокую оценку на различных уровнях.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас