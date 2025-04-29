Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ помогают спасти жизни

Помочь тем, кто оказался на грани жизни и смерти. Более 100 человек приняли участие в донорской акции, которая прошла на Новокуйбышевском НПЗ 24 апреля. Сдача крови в региональный банк является доброй традицией предприятия. Ежегодно к ней подключаются всё больше заводчан, следуя примеру своих коллег.

Для спасения людей

НПЗ проводит Дни донора совместно с Самарской станцией переливания крови на протяжении последних шести лет. Дважды в год на предприятие приезжает передвижной пункт, вовлекая в благотворительную акцию всё больше добровольцев. С 2019 года свыше 600 заводчан пополнили областной банк крови на 430 литров. 20 человек уже имеют звание "Почетный донор России". 30% участников совершили донацию впервые в своей жизни. Кроме того, в 2024 году многие волонтеры Новокуйбышевского НПЗ впервые стали донорами костного мозга.



В рамках Дня донора 24 апреля возможность пополнить региональный банк крови получили более 100 человек. В общей сложности они сдали свыше 50 литров крови. Среди доноров традиционно были и постоянные участники акции, и новички.

"Я сдаю кровь с 2019 года. Стараюсь не пропускать акцию, так как каждый день кто-то может нуждаться в крови из-за болезни или после операции. Возможно, не сегодня, но в какой-то момент я смогу принять участие в спасении жизни человека, а это дорогого стоит. Поэтому мы вместе с коллегами регулярно принимаем участие в Дне донора и вообще активно включаемся в благотворительную деятельность завода, помогая семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и животным, проводя субботники", — рассказал начальник отдела производственного контроля управления промышленной безопасностью и охраны труда Новокуйбышевского НПЗ Равиль Сорокин.

Волонтерство — важный элемент корпоративной культуры "Роснефти". В компании реализуется программа "Платформа добрых дел", в рамках которой сотрудники участвуют в различных историко-культурных, экологических и социально-гуманитарных мероприятиях. Одновременно с этим особое внимание уделяется и здоровью персонала.

С заботой о сотрудниках

На Новокуйбышевском НПЗ реализуются программы "Энергия жизни" и "Благополучие персонала". Они направлены на сохранение и укрепление здоровья работников. Заводчан вовлекают в культуру активного и здорового образа жизни, развитие спортивных инициатив и движений в компании.

Предприятие имеет давние спортивные традиции. Одной из них является спартакиада между подразделениями НК НПЗ, в которой ежегодно принимают участие более 1000 работников в 15 видах спорта. Также популярностью пользуются семейные праздники.

Для подготовки к соревнованиям и укрепления здоровья сотрудников и членов их семей на заводе работают 32 спортивные секции и оздоровительные группы, охватывающие игровые виды спорта, занятия в бассейне, ледовом дворце, тренажерных залах и многое другое. Зимой на базе заводского детского оздоровительного лагеря имени Гагарина работает лыжная база.

Визитной карточкой Новокуйбышевского НПЗ является любительский беговой клуб. В прошлом году около 200 заводчан и членов их семей приняли участие в регулярных тренировках, организованных при поддержке предприятия, а также вышли на старт 12 любительских забегов в Самарской области, Москве и Башкортостане, поднимаясь на различные ступени пьедестала почета. Также заводчане делают успехи в движении ГТО. Команда предприятия неоднократно становилась победителем регионального фестиваля.

Важный аспект корпоративных программ Новокуйбышевского НПЗ — внедрение ранней диагностики, профилактики и своевременного лечения заболеваний. Обеспечить это удается за счет добровольного медицинского страхования сотрудников. Каждый может воспользоваться необходимыми медуслугами и пройти диспансеризацию, в том числе углубленную, прямо на заводе. Акцент делается на своевременной диагностике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также профилактике.

При этом на НПЗ с 1994 года работает терапевтическое отделение — врачебный здравпункт.

Такая деятельность предприятия в области оздоровления работников и пропаганды ЗОЖ ежегодно получает самую высокую оценку на различных уровнях.