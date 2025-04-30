Самарцев пригласили к участию в международном конкурсе "Вместе против коррупции!"

Генеральная прокуратура РФ организовала международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!".

Прием конкурсных работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2025 года на сайте www.anticorruption.life, где размещены правила проведения конкурса, условия участия, критерии оценки работ.

Конкурс проводится по трем номинациям: "Лучший плакат", "Лучший рисунок", "Лучший видеоролик" в трех возрастных группах — от 10 до 15 лет; от 16 до 20 лет; от 21 до 25 лет.

Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров приурочено к международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).