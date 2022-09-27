В Верховный Суд РФ поступила жалоба адвоката Сергея Шатило по делу о картельном сговоре

В Верховный Суд РФ поступила кассационная жалоба от адвоката самарского бизнесмена Сергея Шатило на апелляционное определение Самарского областного суда по первому в России уголовному делу о картельном сговоре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, фигурантами первого в России уголовного дела о картельном сговоре по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции") являлись семь человек: бизнесмен Сергей Шатило, замдиректора по реализации и сервисной деятельности "СМТ" Алексей Санкеев, старший инженер "СМТ" Алексей Бондаренок, руководитель операционного подразделения ООО "ДжиИ" в России и СНГ Наталья Середавина, специалист по работе со стратегическими клиентами "ДжиИ" Елена Львова, замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян и руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения минздрава Самарской области Максим Колобов.
По версии следствия, Сергей Шатило договорился с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта, заключенного с областным минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования на 768 млн рублей.
31 июля 2019 г. Самарский районный суд приговорил Шатило к трем с половиной годам колонии общего режима. Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работу на руководящих должностях в медицине. Остальным фигурантам назначили условные сроки. Так, Алексея Санкеева приговорили к двум с половиной годам условно, Алексея Бондаренка - к двум годам условно. Максиму Колобову назначили два с половиной года условно. Наталья Середавина и Елена Львова получили по два года условно.
В июле 2020 г. этот приговор отменили, а дело направили на пересмотр. Впоследствии это решение также отменили и приговор вернули на новое рассмотрение в облсуд.
15 июля 2021 г. Самарский областной суд заменил Сергею Шатило тот же срок (три с половиной года) на условный и снял арест с имущества осужденных. Альберту Навасардяну также дали условный срок - два с половиной года (вместо трех лет колонии по первому приговору).
Затем жалобы на приговор и апелляционное определение поступили в Шестой кассационный суд, который, 9 февраля изменил прежние судебные акты, исключив дополнительные наказания из приговора Навасардяну и Колобову.
Как указано на сайте Верховного Суда РФ, жалобы на апелляционное определение Самарского облсуда от 15 июля 2021 г. по делу о картельном сговоре к ним поступили от адвокатов некоторых осужденных и от Алексея Бондаренка, но суд отказался их на рассматривать.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Верховного Суда РФ, 22 сентября у них была зарегистрирована кассационная жалоба адвоката Сергея Шатило на то же апелляционное определение Самарского облсуда. После ее изучения суд примет решение о назначении заседания либо об отказе в рассмотрении.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.