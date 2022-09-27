В Верховный Суд РФ поступила жалоба адвоката Сергея Шатило по делу о картельном сговоре

В Верховный Суд РФ поступила кассационная жалоба от адвоката самарского бизнесмена Сергея Шатило на апелляционное определение Самарского областного суда по первому в России уголовному делу о картельном сговоре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, фигурантами первого в России уголовного дела о картельном сговоре по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции") являлись семь человек: бизнесмен Сергей Шатило, замдиректора по реализации и сервисной деятельности "СМТ" Алексей Санкеев, старший инженер "СМТ" Алексей Бондаренок, руководитель операционного подразделения ООО "ДжиИ" в России и СНГ Наталья Середавина, специалист по работе со стратегическими клиентами "ДжиИ" Елена Львова, замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян и руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения минздрава Самарской области Максим Колобов.

По версии следствия, Сергей Шатило договорился с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта, заключенного с областным минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования на 768 млн рублей.

31 июля 2019 г. Самарский районный суд приговорил Шатило к трем с половиной годам колонии общего режима. Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работу на руководящих должностях в медицине. Остальным фигурантам назначили условные сроки. Так, Алексея Санкеева приговорили к двум с половиной годам условно, Алексея Бондаренка - к двум годам условно. Максиму Колобову назначили два с половиной года условно. Наталья Середавина и Елена Львова получили по два года условно.

В июле 2020 г. этот приговор отменили, а дело направили на пересмотр. Впоследствии это решение также отменили и приговор вернули на новое рассмотрение в облсуд.

15 июля 2021 г. Самарский областной суд заменил Сергею Шатило тот же срок (три с половиной года) на условный и снял арест с имущества осужденных. Альберту Навасардяну также дали условный срок - два с половиной года (вместо трех лет колонии по первому приговору).

Затем жалобы на приговор и апелляционное определение поступили в Шестой кассационный суд, который, 9 февраля изменил прежние судебные акты, исключив дополнительные наказания из приговора Навасардяну и Колобову.

Как указано на сайте Верховного Суда РФ, жалобы на апелляционное определение Самарского облсуда от 15 июля 2021 г. по делу о картельном сговоре к ним поступили от адвокатов некоторых осужденных и от Алексея Бондаренка, но суд отказался их на рассматривать.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Верховного Суда РФ, 22 сентября у них была зарегистрирована кассационная жалоба адвоката Сергея Шатило на то же апелляционное определение Самарского облсуда. После ее изучения суд примет решение о назначении заседания либо об отказе в рассмотрении.