Правительство расторгло инвестиционный меморандум с СМТ через суд

Правительство Самарской области добилось расторжения инвестиционного меморандума, заключенного в январе 2014 г. с ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) для строительства кардиохирургического центра "Клиники сердца". Соответствующие требования регионального кабмина в среду, 29 мая, удовлетворил Арбитражный суд Самарской области.

Напомним, площадь "Клиники сердца", строительством которой занималось СМТ в рамках заключенного с областными властями инвестиционного меморандума, должна была составить более 25 тыс. кв. метров. Прежде сообщалось, что общий объем вложений компании в проект должен был составить около 3 млрд рублей. По информации Сергея Шатило, прямые затраты на сегодняшний день составили свыше 1,5 млрд рублей. По данным министерства экономического развития региона, общая готовность объекта в настоящее время составляет 55%, в том числе по строительной части здания — 90%.

Однако строительство было "заморожено" в высокой стадии готовности после возбуждения уголовных дел на главу СМТ Сергея Шатило. Ему вменяют коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ), а также незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий и покушение на такую деятельность (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Ни одного из вменяемых правонарушений Сергей Шатило не признает и называет их "надуманными".

Кроме того, с ноября 2018 г. на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области находится дело о признании СМТ банкротом. С такими требованиями в суд почти одновременно обратились больница им. Пирогова и само СМТ. Медучреждение мотивировало свои требования долгом перед ним в 73,1 млн руб., СМТ — задолженностью на 1,07 млрд рублей. В итоге заявления больницы им. Пирогова было оставлено без рассмотрения, решение по требованию СМТ пока не принято. Тем временем с заявлением о банкротстве СМТ обратилась еще одна компания — АО "Волгатрансстрой-9".

В апреле текущего года жесткой критике проект "Клиника сердца" подверг действующий министр здравоохранения области Михаил Ратманов. "Мы должны понимать, что все цифры в этом меморандуме, который заключался не в тайную, а в явную, завышены в разы. Этот проект разорил бы систему здравоохранения области, которая несла бы обязательства до 4,5 млрд рублей в год", — заявлял министр.

Обращение в суд с требованием о расторжении инвестиционного меморандума в областном министерстве экономического развития объясняли нарушениями существенных условий меморандума, допущенными СМТ. Как заявили в ведомстве, обращению в суд предшествовали переговоры с компанией. В мае текущего года министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что, в частности, меморандум предусматривал ввод здания в эксплуатацию в марте 2017 г., чего сделано не было. Таким образом, пояснил он, были существенно нарушены условия соглашения. При этом, как подчеркивал Дмитрий Богданов, правительство региона свою часть условий меморандума выполнило, в частности, СМТ под строительство был предоставлен без торгов земельный участок.

Комментируя решение суда, Сергей Шатило заметил, что, по его мнению, все идет к тому, чтобы "Клинику сердца" у него "отжали".

"Относительно того, будем ли мы обжаловать это решение суда, пока не скажу — сначала почитаем, что там написано, — заметил Сергей Шатило и в завершение добавил, — а инвестиционный климат Самарской области от этого решения будет только расти и улучшаться. Сейчас инвесторы гурьбой побегут. Это я с сарказмом, конечно, говорю".

Также он заметил, что, возможно, в дальнейшем компания будет предъявлять к правительству региона претензии в части погашения затрат, которые понесла "СМТ" при реализации проекта "Клиника сердца". Прямые затраты, по словам Сергея Шатило, превышают 1,5 млрд рублей.

Дмитрий Богданов во время своей пресс-конференции, напротив, подчеркивал, что региональные власти проявили лояльность к инвестору. "Правительство, помимо того, что выполнило свою часть условий меморандума, больше двух лет не принимало никаких санкций для того, чтобы как-то повлиять на инвестора силовым образом, вынудив его к каким-то решительным действиям, либо взыскивая с него какие-то неустойки. Лояльность к инвестору была соблюдена. Но безусловно, это длиться бесконечно не может. Чтобы не было никаких вопросов, мы обратились в суд, дабы в судебной плоскости точки над "и" расставить. Наша задача — имидж инвестиционно привлекательного региона, который ценит любого инвестора", — подчеркнул Дмитрий Богданов.

В ответ на вопросы о перспективах реализации проекта "Клиника сердца" министр тогда сообщил, что пока, "к сожалению", не удалось прийти к консенсусу с инвестором. При этом переговоры, как подытожил он, ведутся с 2017 года.