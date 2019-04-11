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Суды Происшествия

Сергея Шатило хотят посадить на четыре года

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 апреля, в Самарском районном суде Самары гособвинение запросило реальные сроки почти всем фигурантам уголовного дела о картельном сговоре, в котором, предположительно, были замешаны не только крупные фирмы, но и руководство регионального минздрава.

Напомним, на скамье подсудимых - семь человек: Сергей Шатило (директор ООО "Современные медицинские технологии"), Алексей Санкеев (заместитель директора по реализации и сервисной деятельности ООО "СМТ"), Алексей Бондаренок (старший инженер ООО "СМТ"), Наталья Середавина (руководитель операционного подразделения ООО "ДжиИ" в России и СНГ), Елена Львова (специалист по работе со стратегическими клиентами ООО "ДжиИ"), Альберт Навасардян (заместитель министра здравоохранения Самарской области) и Максим Колобов (руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения минздрава Самарской области). Многие из подсудимых на сегодня своих должностей лишились.

Им вменяют совершение преступлений по разным статьям (в зависимости от роли каждого): ограничение конкуренции, коммерческий подкуп и превышение должностных полномочий.

По версии следствия, конкурентная борьба на аукционе за контракт на поставку и обслуживание медицинского оборудования была лишь видимостью, поэтому и стоимость услуги снизилась незначительно - с 772 млн руб. до 768 млн рублей.

Подсудимые факт сговора отрицали, но гособвинение посчитало их вину доказанной и почти всем запросило реальные сроки лишения свободы: по четыре года колонии общего режима Сергею Шатило (плюс штраф 1 млн рублей) и Альберту Наввсардяну (с двухлетним запретом занимать руководящие должности в учреждениях здравоохранения), три с половиной года и штраф 600 тыс. руб. заместителю Шатило - Алексею Санкееву, три года со штрафом 1 млн руб. Наталье Середавиной и два с половиной года и запрет на два года работать в руководящей сфере в медицине гособвинение просило назначить Максиму Колобову.

Условное наказание прокуратура сочла возможным назначить Андрею Бондаренку и Елене Львовой - им гособвинение запросило по три года условно с испытательным сроком еще три года.

На следующем заседании свою позицию озвучит сторона защиты.

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