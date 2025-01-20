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Суды Происшествия

С фигурантов картельного дела не смогли взыскать 283,5 млн рублей

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский районный суд отказал в удовлетворении иска к фигурантам так называемого картельного дела о взыскании с них суммы ущерба в размере 283,5 млн руб., сообщает "Самарское обозрение".

Залоговым имуществом по иску был арестованный летом 2024 г. недостроенный комплекс "Клиники сердца" — основного бизнес-актива собственника компании "СМТ" Сергея Шатило. Теперь арест с недвижимости снят, и риск потери бизнесменом объекта вообще без какой-либо компенсации минимизирован.

Напомним, здание "Клиники сердца" построили рядом с областным кардиоцентром на ул. Аэродромной в рамках государственно-частного партнерства. Инвестором выступало ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило. Когда здание было почти готово, в отношении Шатило было инициировано несколько уголовных дел, и стройка встала. Власти расторгли инвестиционный меморандум. На здание был наложен арест по иску прокуратуры.

На настоящий момент "Клиника сердца" является самым дорогим региональным недостроем. Переговоры о продаже объекта велись, и не раз, но каждый раз что-то не срасталось. Оператор "Клиники сердца" — компания "Международный медицинский центр "Клиника сердца" — просуществовал всего 7 лет и был ликвидирован в 2022 году.

В конце 2024 г. истек срок договора аренды земли под "Клиникой сердца". Но, по словам самого Шатило, недавно его продлили.

Летом 2024 г. в суд Самарского района поступил иск прокуратуры о взыскании с фигурантов "картельного дела" 283,5 млн руб. незаконно полученного дохода. Причиной взыскания в иске было названо наличие "заведомо не отвечающего нормам правопорядка и нравственности картельного соглашения" между ООО "ЦЭХ-Здоровье", ООО "Современные медицинские технологии", ООО "Медсимвол", ООО "ДжиИ Хэлскеа", ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина" и областным минздравом. Эти юрлица вступили в картельный сговор, "заключили в обход закона устную антисоциальную сделку о неправомерном обогащении путем заключения государственных контрактов на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского дорогостоящего оборудования для учреждений здравоохранения Самарской области".

В рамках этого иска суд арестовал имущество у всех ответчиков. В том числе у ООО "СМТ" был арестован единственный его актив — недостроенный комплекс "Клиники сердца", основу которого составляет "нежилое здание площадью 25 974,9 кв. м по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, 43б, кадастровый номер 63:01:0117003:1642".

Впрочем, уже после принятия судом решения об обеспечительных мерах появился новый судебный акт. Это определение Самарского райсуда, которым часть обеспечительных мер была снята — и этой частью оказалось имущество ООО "СМТ" в виде "Клиники сердца". Суд исходил из несоразмерности обеспечительных мер заявленным исковым требованиям. Кадастровая стоимость имущественного комплекса "Клиники сердца" составляет 1,759 млн руб. и многократно превышает сумму заявленных требований. Также установлено, что на расчетном счете ООО "ДжиИ Хэлскеа" в АО "КредитЕвропаБанк" остаток средств составляет 292,2 млн руб., что также превышает сумму претензий.

Это решение было опротестовано прокуратурой и в декабре 2024 г. прошло апелляционную инстанцию Самарского областного суда. Вышестоящая инстанция посчитала, что один ответчик не должен выплачивать весь долг за другого, и отказала ООО "СМТ" в отмене обеспечительных мер на недвижимость.

16 января 2025 г. суд Самарского района отказал в исковых требованиях по всем ответчикам и снял арест с их имущества, включая "Клинику сердца". О принятом судом решении рассказал "СО" адвокат Сергея Шатило и ООО "СМТ" Денис Анисимов. Что легло в основу решения — пока не ясно, полный его текст стороны получат на руки позднее. Денис Анисимов сомневается, что судебный акт будет обжалован — "слишком много обоснованных возражений было представлено суду со стороны ответчиков, в том числе со ссылкой на сложившуюся недавно судебную практику Верховного суда по аналогичным спорам".

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