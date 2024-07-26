"Клиника сердца" может перейти в собственность Самарской области

Правительство Самарской области прорабатывает варианты передачи "Клиники сердца" в собственность региона. Об этом говорится в ответе на запрос портала "Волга Ньюс".

В частности, вопрос обсуждался 24 июля на совещании под председательством и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Натальи Катиной. На нем, как указывается в ответе на запрос, "ответственным органам исполнительной власти Самарской области даны поручения подготовить консолидированные предложения по всем возможным вариантам передачи объектов незавершенного строительства ("Клиника сердца") в собственность Самарской области в целях дальнейшего использования для нужд отрасли здравоохранения региона".

При этом врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в одном из недавних интервью заявил, что на выкуп и достройку "Клиники сердца" потребуется 4,5 млрд рублей.

Однако из ответа облправительства на запрос Волга Ньюс следует, что речь может идти не только о выкупе объекта у собственника - бизнесмена Сергея Шатило. Так, в областном правительстве указывают, что договор аренды на участок под клиникой истекает в октябре 2025 г., после чего недостроенные объекты могут быть выставлены на торги, а регион их может приобрести по "начальной стоимости", если публичные торги будут признаны несостоявшимися.

Сергей Шатило в комментарии Волга Ньюс отметил, что делал региональным властям предложение о выкупе "Клиники сердца" еще в 2017 году. С тех пор идут переговоры разной степени интенсивности. "Кто-то говорит, что со мной не могут договориться. Это не так. Я очень сильно и давно хочу договориться. Я предлагал даже рассрочку на 10 лет на условиях значительно выгоднее рыночных условий рассрочки", - заявил предприниматель.

Сумму, которую он хочет получить за клинику, Сергей Шатило называть не стал, отметив, что она "значительно меньше половины от 4,5 млрд рублей".

Причем сумму, озвученную главой региона, бизнесмен "назвал максимально приближенной к существующим реалиям" с учетом необходимости достройки здания и закупки оборудования.

Сергей Шатило также пояснил, что на совещания по "Клинике сердца" его не приглашают с 2017 года. За это время он, по его словам, находил нескольких федеральных инвесторов, которые готовы были вложиться в клинику, "но никому из них так и не дали этого сделать".

Напомним, здание "Клиники сердца" построили рядом с областным кардиоцентром на ул. Аэродромной в рамках государственно-частного партнерства. Инвестором выступало ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило. Когда здание было почти готово, в отношении Шатило было инициировано несколько уголовных дел, и стройка встала. Власти расторгли инвестиционный меморандум. Сейчас на здание наложен арест по иску прокуратуры.