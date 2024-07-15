Суд арестовал "Клинику сердца" в Самаре

Самарский районный суд арестовал имущество фигурантов громкого уголовного дела о картельном сговоре в медицине. Под арест, в том числе, подпала недостроенная и законсервированная в 2016 году "Клиника сердца" бизнесмена, руководителя ООО "СМТ" Сергея Шатило. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

Как пишет "СО", "картельное дело" появилось в 2016 году, в нем шла речь о коммерческом подкупе конкурента и монополизации рынка поставок высокотехнологичного медоборудования. До этого компания Сергея Шатило ООО "СМТ" была лидером на этом специализированном рынке, осуществляя экспансию в ряд соседних регионов РФ.

Изначально Шатило уличили в коммерческом подкупе. По версии силовиков, гендиректор ООО "СМТ" и его заместитель Алексей Санкеев вместе с замминистра здравоохранения Альбертом Навасардяном уговаривали директора ООО "ЦЭХ-Здоровье" Алексея Рогачева отказаться от участия в конкурсе на техобслуживание и ремонт медицинского оборудования в 23 больницах региона в пользу ООО "СМТ".

В случае получения контракта компания Шатило могла освоить в течение нескольких лет 4,3 млрд рублей бюджетных средств. Взамен фирма Рогачева должна была получить субподряд на 180 млн рублей. Из этого эпизода чуть позднее и появилось уголовное дело об ограничении конкуренции, или знаменитое "картельное дело", которое втянуло в себя еще ряд персон: сотрудника областного минздрава Максима Колобова, менеджеров компании "ДжиИ Хэлскеа" Наталью Середавину и Елену Львову, а также старшего инженера сервисного отдела ООО "СМТ" Алексея Бондаренка.

Следователи регионального СУ СКР еще на этапе расследования направили собранные ими материалы в УФАС. Всех причастных к аукциону заподозрили в картельном сговоре.

В начале февраля 2017 года областное УФАС опубликовало итоги своего расследования. Как следует из текста официального заявления службы, расследование выявило многочисленные нарушения закона о защите конкуренции. Материалы проследовали из антимонопольного ведомства назад в Следственный комитет — для принятия соответствующего процессуального решения. Так появилось дело об ограничении конкуренции, возбужденное по статье 178 УК РФ, или "картельное дело".

С момента возбуждения уголовного дела Сергей Шатило не раз публично заявлял, что именно оно является причиной заморозки медицинского проекта "Клиника сердца", в которую несколько лет инвестировал бизнесмен.

"Картельное дело" слушалось Самарским районным судом больше года, летом 2019 года был оглашен приговор, из которого пропала статья о коммерческом подкупе. Как посчитал суд, данный состав преступления полностью охватывается статьей 178 УК РФ о картельном сговоре и является излишне вмененным. Реальные сроки за ограничение конкуренции получили Шатило и Навасардян (3,5 и 3 года соответственно). Остальные фигуранты отделались условными сроками.

Летом 2020 года апелляционная инстанция Самарского областного суда заменила наказание Шатило и Навасардяну на условные сроки, оба фигуранта вышли из СИЗО на свободу. Именно эта версия приговора позднее устояла во всех судебных инстанциях. Одно из последних решений по "картельному делу" вынес в феврале 2022 года 6-й кассационный суд общей юрисдикции. Защита фигурантов намеревалась "повоевать" в Верховном суде, но высшая инстанция не приняла к рассмотрению их жалобы.

Одновременно с попытками оправдаться юристы Сергея Шатило попытались через Конституционный суд немного подкорректировать Уголовный кодекс в части исчисления ущерба от картельного сговора. И сделали только хуже как себе, так и коллегам — их проигрыш стал законодательно закрепленной нормой права.

Как сообщила в начале июля 2024 года прокуратура Самарской области, надзорным ведомством предъявлен иск в Самарский районный суд о признании недействительной сделки, ограничивающей конкуренцию, и взыскании в доход государства более 280 млн рублей как "суммы незаконного дохода, полученного в результате реализации запрещенного антимонопольным законодательством соглашения".

Ответчиками по делу значатся ООО "Современные медицинские технологии", ООО "ЦЭХ-Здоровье", ООО "ДжиИ Хэлскеа", ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина", Сергей Шатило, Наталья Середавина, Алексей Бондаренок, Максим Колобов, Альберт Навасардян, Алексей Санкеев, Елена Львова, Алексей Рогачев, Андрей Сомов, министерство здравоохранения Самарской области.

На заседании 3 июля 2024 года было выписано восемь исполнительных листов и назначено предварительное судебное заседание — оно пройдет 29 июля 2024 года.