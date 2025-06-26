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Экономика и бизнес

На ввод "Клиники сердца" потребуется около 6,5 млрд рублей

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области отказалось от выкупа в собственность региона "Клиники сердца". Об этом в четверг, 26 июня, в ходе заседания губернской думы заявил глава кабинета министров Михаил Смирнов, отвечая на вопросы депутатов.

Фото: Волга Ньюс

По его словам, правительство при этом продолжает работать над вариантами ввода объекта в эксплуатацию. Сейчас рассматривается возможность привлечения внебюджетных средств. Общая сумма, которая потребуется на выкуп объекта и его оснащение, может составить около 6,5 млрд рублей.

"В соответствии с нормами бюджетного законодательства выкуп таких объектов непосредственно в государственную собственность невозможен, - отметил Михаил Смирнов. - В этой связи рассматривается возможность привлечения внебюджетного финансирования с тем, чтобы нужный, востребованный объект завершить. Важно не столько выкупить сам объект, который, по разным оценкам, может стоить около 1,5 млрд руб., - важно его дооснастить в соответствии с заданием, которое сегодня разрабатывает в отношении этого объекта министерство здравоохранения. Объем дооснащения кратно превышает стоимость самого выкупа и оценивается в 4-5 млрд рублей".

Напомним, в прошлом году в правительстве Самарской области сообщали, что рассматриваются варианты передачи "Клиники сердца" в собственность региона. 

Здание "Клиники сердца" построили рядом с областным кардиоцентром на ул. Аэродромной в Самаре в рамках государственно-частного партнерства. Инвестором выступало ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило. Когда здание было почти готово, в отношении Шатило было инициировано несколько уголовных дел, и стройка встала, а в 2016 г. клиника и совсем была законсервирована. Власти расторгли инвестиционный меморандум. 

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