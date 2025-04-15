"Нарисовали" домики, или как особняк Шаповалова оказался на землях детского лагеря

В Самаре стартовал судебный процесс по истребованию земельных участков в собственность РФ, на которых ранее работал детский оздоровительный лагерь "Рассвет". Сейчас территории находятся во владении Алексея Шаповалова и подконтрольных ему фирм. Волга Ньюс стала известна история вывода земель лесного фонда в частные руки.

Прокуратура Самарской области провела проверку законности приобретения 13,4 га в Кировском районе (на ул. Сквозной, 191) Алексеем Шаповаловым, ООО "Новация" и ООО "Диалог". Надзорный орган выявил, что государственное имущество выбыло в пользу этих лиц незаконно. Прокуроры обратились в Кировский районный суд, чтобы восстановить историческую справедливость и вернуть РФ утраченные земли.

История спорных территорий берет начало в 1954 г., когда Государственному подшипниковому заводу им. Куйбышева в квартале № 12 Нагорной дачи во временное пользование (на срок действия пионерского лагеря) без исключения из состава лесов был отведен лесной участок площадью 7,84 га под строительство пионерского лагеря. При этом земли официально по сей день не выбыли из гослесфонда.

В 1992 г. предприятие было приватизировано в АООТ "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ). В 1993 г. Фонд имущества Самарской области и вновь образованное общество в лице гендиректора Игоря Швидака подписали договор передачи имущества. Таким образом детский оздоровительный лагерь "Рассвет", включая 26 строений, перешел на баланс СПЗ. На участок площадью 7,7 га был оформлен договор аренды сроком на 10 лет — до 2003 года.

В 2005 г. за подписью начальника Самарского регионального отделения "Российский фонд федерального имущества" А. А. Иванова был оформлен договор купли-продажи земли под лагерем в пользу СПЗ. Цена выкупа, которую рассчитал руководитель ТУ Росимущества Айвар Кинжабаев, составила 14,6 млн рублей. Интересно, что в ТУ Росимущества на запрос прокуратуры ответили, что не располагают свидетельством на право постоянного пользования спорным участком.

Приватизированная территория в договоре купли-продажи из лесных участков "превратилась" в "землю поселений". Отметим, что согласно земельному законодательству, изъятие площадей из гослесфонда и их перевод из участков лесного фонда в земли иных категорий может осуществлять только Правительство РФ.

В 2007 г. участок под лагерем перешел в собственность ООО "СПЗ-Промснаб", затем — ООО "Эпос" и ООО "Новация". Последние два общества аффилированы Алексею Шаповалову. Новый собственник разделил землю на два участка с категорией "земли населенных пунктов" и видом разрешенного использования — под индивидуальные жилые дома. Право владения одной из площадок перешло непосредственно Шаповалову.

Земли бизнесмену оказалось мало, и с помощью подконтрольных ему организаций площадь территории удалось расширить. В 2011 г. Региональный общественный фонд "Содействие социально-экономическому развитию Самарской губернии", связанный с Шаповаловым, по договору с областным минимущества приобрел участок, площадью 5,6 га, рядом с ранее купленными землями лагеря. К моменту сделки ФБУ "Кадастровая палата" изменило кадастровую стоимость надела, снизив ее с 596,8 млн руб. до 35,1 млн рублей.

Основанием для продажи этого участка стали щитовые домики и сараи детского оздоровительного лагеря "Рассвет", которые якобы были собственностью фонда "Содействие социально-экономическому развитию Самарской губернии". Проверка показала, что для увеличения площади земли под лагерем "Рассвет" в карту внесли изменения: включили несуществующие строения за пределами изначально отведенного участка. Конечным владельцем третьей площадки выступает ООО "Диалог".

В начале апреля 2025 г. Кировский районный суд приступил к рассмотрению требований прокуратуры по истребованию всех участков в собственность РФ. Алексей Шаповалов сразу же предпринял попытку "вывести" дело в арбитражный суд. Надзорное ведомство выступило против такой инициативы, поскольку предметом иска выступает земля лесного фонда — невосполнимый ресурс, требования также касаются прав детей на отдых и граждан — на чистую окружающую среду. В итоге районный суд отказал в ходатайстве бизнесмена "перенести" дело в арбитраж.

Напомним также, что два спорных участка входят в границы охранной зоны памятника природы "Древостой дуба", что ограничивает освоение земель. В частности, мешает провести дорогу к строящемуся дому на территории Алексея Шаповалова.

Чтобы устранить это препятствие, бизнесмен, "Новация" и "Диалог" подали иск к региональному правительству в Самарский областной суд. Они потребовали исключить свои земли из охраняемой территории памятника природы. Первый суд Шаповалов проиграл, но вышестоящая инстанция направила дело на новое рассмотрение. С мая 2024 г. суд встал на паузу для проведения экспертизы.

Этим обстоятельством бизнесмен решил воспользоваться, чтобы приостановить рассмотрение дела в Кировском районном суде. Якобы решение по границам памятника повлияет на исход дела по истребованию земли. Прокуратура указала, что два процесса не связаны между собой, и Кировский районный суд приступил к рассмотрению исковых требований.

Добавим, что по инициативе прокуратуры области по факту выбытия земельных участков из гослесфонда расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по управлению федеральным имуществом, органов власти Самарской области, органа государственной регистрации, кадастра и картографии, лиц, проводивших геодезические и картографические работы.