Над Самарой снова закрыли небо, объявлена опасность атаки БПЛА

В пятницу, 4 июля, около 8:00 Росавиация объявила, что в аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на полеты воздушных судов.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Курумоч", — сообщили в пресс-службе.
Чуть ранее в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.