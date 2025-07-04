Над Самарой снова закрыли небо, объявлена опасность атаки БПЛА

В пятницу, 4 июля, около 8:00 Росавиация объявила, что в аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на полеты воздушных судов.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Курумоч", — сообщили в пресс-службе.

Чуть ранее в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.