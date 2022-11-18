В Самаре вынесли приговор бывшему сотруднику ФСБ за хищение криптовалюты

В пятницу, 18 ноября, Самарский гарнизонный военный суд зачитал обвинительный приговор экс-сотруднику УФСБ по Самарской области Роману Арсланову. Его обвиняли в мошенничестве с криптовалютой.
Напомним, более года назад у силовиков появились данные о том, что "компьютерный гений" из Сызрани Антон Мочалов создал вредоносный компьютерный вирус. К Мочалову явились для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Позже выяснилось, что Мочалов действительно распространял вирус, который мог открывать ему данные на компьютерах госорганов и даже давать доступ к кошелькам любых интернет-пользователей. Вирус был "закамуфлирован" под программу "майнер" для добывания криптовалюты. Сызранский суд приговорил хакера по статье УК РФ (о создании вредоносных программ) к году ограничения свободы.
В свою очередь, Мочалов написал заявление на сотрудников ФСБ, которые работали по его делу. По словам Мочалова, у него украли криптовалюту. По заявлению началась проверка. В итоге под следствие подпали два теперь уже бывших правоохранителя по фамилиям Демин и Арсланов. Уголовное дело Демина пока не дошло до суда. Арсланов же признал вину в хищении пяти биткоинов. Его уголовное дело по статье "Мошенничество" рассматривали в особом порядке - без длительного исследования доказательств.
Гособвинитель просил приговорить Арсланова к четырем годам лишения свободы с дополнительным наказанием.
18 ноября Арсланову зачитали приговор: три года колонии-поселения без штрафа, с лишением воинского звания старшего лейтенанта. Кроме того, категорию тяжести преступления снизили до "средней тяжести".
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.