В Самаре вынесли приговор бывшему сотруднику ФСБ за хищение криптовалюты

В пятницу, 18 ноября, Самарский гарнизонный военный суд зачитал обвинительный приговор экс-сотруднику УФСБ по Самарской области Роману Арсланову. Его обвиняли в мошенничестве с криптовалютой.

Напомним, более года назад у силовиков появились данные о том, что "компьютерный гений" из Сызрани Антон Мочалов создал вредоносный компьютерный вирус. К Мочалову явились для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Позже выяснилось, что Мочалов действительно распространял вирус, который мог открывать ему данные на компьютерах госорганов и даже давать доступ к кошелькам любых интернет-пользователей. Вирус был "закамуфлирован" под программу "майнер" для добывания криптовалюты. Сызранский суд приговорил хакера по статье УК РФ (о создании вредоносных программ) к году ограничения свободы.

В свою очередь, Мочалов написал заявление на сотрудников ФСБ, которые работали по его делу. По словам Мочалова, у него украли криптовалюту. По заявлению началась проверка. В итоге под следствие подпали два теперь уже бывших правоохранителя по фамилиям Демин и Арсланов. Уголовное дело Демина пока не дошло до суда. Арсланов же признал вину в хищении пяти биткоинов. Его уголовное дело по статье "Мошенничество" рассматривали в особом порядке - без длительного исследования доказательств.

Гособвинитель просил приговорить Арсланова к четырем годам лишения свободы с дополнительным наказанием.

18 ноября Арсланову зачитали приговор: три года колонии-поселения без штрафа, с лишением воинского звания старшего лейтенанта. Кроме того, категорию тяжести преступления снизили до "средней тяжести".