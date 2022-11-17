16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывшему сотруднику ФСБ запросили реальный срок за хищение криптовалюты по заявлению хакера В Самаре арестовали чиновника из Владикавказа по делу о поставках в медучреждения Экс-руководителя муниципального учреждения из Самарской области будут судить за мошенничество Пару сожителей из Самары будут судить за убийство и попытку кражи Экс-директора детской школы искусств будут судить за мошенничество в Самаре

Преступления Происшествия

Бывшему сотруднику ФСБ запросили реальный срок за хищение криптовалюты по заявлению хакера

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 139
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 17 ноября, в Самарском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по делу Романа Арсланова. Он работал в УФСБ по Самарской области и попал под обвинения в мошенничестве с криптовалютой.

Напомним, история началась более года назад. Тогда у силовиков появились оперативные данные о том, что "компьютерный гений" из Сызрани Антон Мочалов создал вредоносный вирус. К Мочалову пришли с визитом для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Выяснилось, что Мочалов распространял компьютерный вирус, который мог открывать ему данные на компьютерах госорганов и даже давать доступ к кошелькам любых интернет-пользователей. Вирус был "закамуфлирован" под программу "майнер" для добывания криптовалюты. Сызранский суд приговорил хакера по статье УК РФ (о создании вредоносных программ) к году ограничения свободы.

Но Мочалов, в свою очередь, написал заявление на сотрудников ФСБ. Он сообщил, что якобы у него "увели" криптовалюту. Предполагалась, что криптовалюту Мочалов как раз таки сам мог похитить с помощью созданной вредоносной программы (но это в суде, впрочем, не выяснялось). Началось разбирательство по заявлению Мочалова.

По материалам военного следствия задержали сотрудников УФСБ по фамилиям Демин и Арсланов. Демин пока под следствием - его дело недавно выделили в отдельное производство. Арсланов признал вину в хищении пяти биткоинов и его судят в особом порядке - без длительного исследования материалов дела.

17 ноября гособвинитель запросил Арсланову четыре года реального лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., лишением звания и лишением права занимать определенные должности на два года. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4