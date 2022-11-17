Бывшему сотруднику ФСБ запросили реальный срок за хищение криптовалюты по заявлению хакера

В четверг, 17 ноября, в Самарском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по делу Романа Арсланова. Он работал в УФСБ по Самарской области и попал под обвинения в мошенничестве с криптовалютой.

Напомним, история началась более года назад. Тогда у силовиков появились оперативные данные о том, что "компьютерный гений" из Сызрани Антон Мочалов создал вредоносный вирус. К Мочалову пришли с визитом для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Выяснилось, что Мочалов распространял компьютерный вирус, который мог открывать ему данные на компьютерах госорганов и даже давать доступ к кошелькам любых интернет-пользователей. Вирус был "закамуфлирован" под программу "майнер" для добывания криптовалюты. Сызранский суд приговорил хакера по статье УК РФ (о создании вредоносных программ) к году ограничения свободы.

Но Мочалов, в свою очередь, написал заявление на сотрудников ФСБ. Он сообщил, что якобы у него "увели" криптовалюту. Предполагалась, что криптовалюту Мочалов как раз таки сам мог похитить с помощью созданной вредоносной программы (но это в суде, впрочем, не выяснялось). Началось разбирательство по заявлению Мочалова.

По материалам военного следствия задержали сотрудников УФСБ по фамилиям Демин и Арсланов. Демин пока под следствием - его дело недавно выделили в отдельное производство. Арсланов признал вину в хищении пяти биткоинов и его судят в особом порядке - без длительного исследования материалов дела.

17 ноября гособвинитель запросил Арсланову четыре года реального лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., лишением звания и лишением права занимать определенные должности на два года. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.