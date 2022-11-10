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Суды Происшествия

"Помогал маме и бабушкам": в Самаре начали судить бывшего сотрудника ФСБ по заявлению хакера

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 ноября, в Самарском гарнизонном военном суде состоялось первое заседание по делу бывшего сотрудника УФСБ по Самарской области Романа Арсланова. Его обвиняют в хищении биткоинов у сызранского хакера.

История началась больше года назад. Тогда у силовиков появились оперативные данные о том, что "компьютерный гений" из Сызрани Антон Мочалов создал вредоносный вирус. Предполагалось, что с помощью вирусов он мог воровать криптовалюту у иностранцев. К Мочалову пришли с визитом для проведения оперативно-розыскных мероприятий. И нашли у Мочалова много интересного. Позже Сызранский городской суд указал в приговоре следующее:

"Мочалов решил совершать умышленные действия по нейтрализации средств защиты компьютерной информации случайных интернет-пользователей, после чего без разрешения стал копировать компьютерную информацию — различные сведения, представленные в форме электронных сигналов, хранящиеся на ПЭВМ случайных пользователей (в том числе сохраненные в браузерах учетные записи, логины и пароли к сайтам и ресурсам, кошельки электронных платежных средств и другую компьютерную информацию)".

Хакер с использованием удаленного сервера и компьютерной программы создал файл, предназначенной для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Это нужно было, чтоб получать доступ к компьютерам случайных пользователей.

"Ссылку на загрузку и запуск программы, закамуфлированной под часто загружаемую, Мочалов А.О. намеревался разместить на тематических сайтах", — сказано также в приговоре суда.

Вирус был "закамуфлирован" под программу "майнер" для добывания криптовалюты. Таким образом программа могла попасть и на компьютеры органов государственной власти. А Мочалов мог иметь доступ к секретной информации и использовать ее как хотел. Мочалов вину в суде признал.

"Доступ к серверу теперь заблокирован, все пароли сотрудникам УФСБ я предоставлял добровольно, подробно рассказывая о работе программ, также добровольно написал заявление о своей противоправной деятельности в УФСБ", — заявил Мочалов.

Суд учел, что хакер ранее не был судим и заявляет о своем раскаянии и приговорил его по статье УК РФ (о создании вредоносных программ) к году ограничения свободы: ему запретили выезжать за пределы Сызрани и являться для отметки раз в месяц в "органы". 

Но в свою очередь Мочалов написал заявление на сотрудников ФСБ. Он сообщил, что якобы у него "увели" криптовалюту. Предполагалась, что криптовалюту Мочалов как раз таки сам мог похитить с помощью созданной вредоносной программы (но это в суде, впрочем, не выяснялось). Началось разбирательство по заявлению Мочалова. По предварительной версии, в течении нескольких дней, пока сотрудники ФСБ, попавшие под проверку, не имели доступа к средствам связи, криптовалюта вернулась к Мочалову. Впрочем, разбирательство уже начали военные следователи. 

По материалам военных следователей задержали сотрудников УФСБ по фамилиям Демин и Арсланов. Демин сейчас находится под следствием. А Арсланов решил признать вину в хищении пяти биткоинов — при таких обстоятельствах сотруднику ФСБ можно надеяться на снисхождение суда. Обвинение Роману Арсланову предъявили по статье "Мошенничество". И 10 ноября материалы начал рассматривать военный суд.

"Я имею высшее техническое образование по специальности: инженер-программист. Окончил Аэрокосмический университет имени Королева в 2016 году. Женат. Отец умер, мама — пенсионерка, имеет заболевания. Я помогал финансово маме, бабушке и бабушке супруги. Основным источником дохода была моя зарплата в УФСБ", — рассказал суду Арсланов.

Роман сообщил, что служил по контракту в УФСБ с 2017 года. Трудился оперуполномоченным в звании старшего лейтенанта. Некоторое время в период расследования ему пришлось провести под стражей. После признания вины его перевели под домашний арест — эта мера пресечения Романа устраивает. 

В зал суда Роман пришел со спортивной сумкой — явно с вещами. Предполагалось, что его дальнейшая судьба может решиться за одно заседание, так как дело из-за признания вины рассматривают без длительного допроса свидетелей. Впрочем, этого не произошло. В гарнизонный суд почему-то не явился гособвинитель. В коридорах суда перешептывались, что представитель военной прокуратуры не является первый раз — раньше с таким не сталкивались. Но дальнейшее разбирательство пришлось перенести на 17 ноября. 

Гид потребителя

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