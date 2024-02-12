Обвиняемому в даче взяток офицерам ФСБ запросили 10 лет колонии

В пятницу, 9 февраля, в Самарском районном суде после двух переносов все-таки состоялись судебные прения в деле 41-летнего жителя Отрадного Михаила Вовченко, обвиняемого в передаче взятки сотруднику областного управления ФСБ Михаилу Горбунову. Государственный обвинитель из военной прокуратуры просил признать подсудимого виновным и приговорить к 10 годам лишения свободы и штрафу в 5 млн рублей.

Адвокат подсудимого был краток и заявил, что считает вину своего подзащитного не доказанной и просил его оправдать. Он указал на то, что в деле о взятке все вещественные доказательства свидетельствуют о причастности Вовченко всего лишь к нефтеврезке.

Напомним, Вовченко был арестован на основании показаний теперь уже экс-сотрудника ГИБДД Исабека Рамазанова и экс-оперативника УФСБ Ивана Гудкова, которые находясь в СИЗО, подписали признания, что передали 1 млн руб. от Вовченко подполковнику Горбунову. Вовченко и сам подписал признательные показания, сидя в московском СИЗО "Матросская тишина".

Однако, выйдя из СИЗО, и Гудков, и Вовченко отказались от прежних показаний. При этом сейчас Вовченко вновь находится под стражей - ему вменяют хищение нефти, через врезку в трубопровод.

Горбунов своей вины в получении денег за крышевание не признает.

Дело Гудкова и Горбунова, которым вменяют ряд коррупционных эпизодов, скоро должно поступить на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд в Москве. В этом деле по одному из эпизодов их активно изобличает еще один персонаж, связанный с нефтью и якобы плативший фсбшникам за "крышу", - Максим Жданов, осужденный в 2022 г. за мошенничество.

Связи самарских чекистов с людьми, причастными к обороту нефти и нефтепродуктов, не первый раз оказываются в центре внимания судов. Одно из последних громких дел закончилось в 2019 г. посадкой полковников ФСБ Гудованого, Чермашенцева и Переточкина, предложивших покровительство владельцам нефтебазы "ТНП", которая находится в с. Богатое. А сейчас в суде Кировского района в закрытом режиме слушается дело лиц, аффилированных "ТНП", а также сына замглавы МВД России Игоря Зубова - Дениса Зубова, которые были задержаны в феврале 2022 г. при передаче офицеру регионального УФСБ 18 млн рублей.

Василий Ермаков, тесно связанный с "ТНП", в деле полковников ФСБ был пострадавшим, а по делу Зубова проходит уже обвиняемым. Он также давал показания и по делу Вовченко, который когда-то работал в ГИБДД в Богатовском районе и, по словам Ермакова, предлагал ему нефть сомнительного происхождения.

Все эти процессы, как ни странно, не мешают работе нефтебазы "ТНП". При этом опасное и, судя по всему, не совсем легальное производство (иначе для чего нужна "крыша") находится в непосредственной близости от жилых домов. Местные жители регулярно жалуются на запах сероводорода, однако серьезных мер по этому поводу не предпринимается, а нефтебаз только расширяется.