Закончилось судебное следствие по делу обвиняемого в даче взяток офицерам ФСБ

В среду, 31 января, в Самарском районном суде завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении экс-сотрудника ГИБДД Михаила Вовченко, обвиняемого в даче взятке бывшему сотруднику местного УФСБ Михаилу Горбунову. На прошедшем заседании подсудимый был допрошен, но своей вины в инкриминируемом деянии так и не признал.

По мнению предварительного следствия, в мае 2021 г. Вовченко в Самаре у дома № 42 по ул. Ленинградской передал Исабеку Рамазанову 1 млн руб., которые предназначались для Михаила Горбунова за общее покровительство криминальной деятельности Вовченко, связанной с нефтепродуктами. Подполковнику спецслужбы деньги должен был принести его коллега Иван Гудков, общавшийся с Рамазановым.

Обо всем этом правоохранителям стало известно из показаний последнего. Рамазанов подробно рассказывал, как он, работая в ДПС, организовывал "зеленый коридор" для нефтевозов, марки и номера которых Вовченко передавал ему по телефону. За содействие Вовченко обещал платить ему полмиллиона в месяц.

Гудков и Горбунов, которым вменяется несколько коррупционных эпизодов, ожидают рассмотрения своего дела во 2-м Западном окружном военном суде в Москве. Гудков давал признательные показания, в том числе по делу Вовченко, однако выйдя из СИЗО, от них отказался. Горбунов своего участия в коррупционных схемах не признает.

Сам Вовченко также давал признательные показания, но выйдя из следственного изолятора "Матросская тишина", от них отказался, заявив о психологическом давлении со стороны сотрудников центрального аппарата ФСБ.

В материалах дела кроме показаний "участников" коррупционной сделки, в качестве вещественного доказательства фигурирует только аудиозапись, которую экспертиза признала отредактированной, так как в ней имелись вырезки.

Впрочем, в материалах дела достаточно свидетельств общения фигурантов дела, а также есть и информация о том, что показания по делу согласовывались. Так, сообщалось, что Гудков в период следствия якобы приходил в СИЗО-1 к Рамазанову со следователем и адвокатом, где они согласовывали показания о взятке, чтоб привести их в соответствие друг с другом.

По мнению защиты, в суде речь идет о незадокументированной даче взятки, которую непросто доказать. Но местная судебная практика изобилует решениями по таким делам. Например, сын покойного председателя губернской думы Дмитрий Сазонов получил значительный срок за якобы полученную много лет назад мзду от "Законовских".

Гособвинитель и адвокат ушли на подготовку к прениям, которые назначены на 8 февраля.