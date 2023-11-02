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Суды Происшествия

Обвиненные во взятках экс-чекисты требуют изменить место суда

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кассационный военный суд Новосибирска должен рассмотреть ходатайство теперь уже бывших сотрудников УФСБ по Самарской области Михаила Горбунова и Ивана Гудкова. Как указано на сайте суда, предмет ходатайства — изменение территориальной подсудности их уголовного дела.

Напомним, согласно версии следствия, Горбунов не менее четырех раз и иногда совместно с Гудковым получал взятки на суммы от 500 тыс. до 3 млн рублей. Все это происходило с мая 2020 г. до 2022 года. В период разбирательства военные следователи требовали ареста Горбунова, считая, что он, возможно, может надавить на свидетелей.

"Более того, находясь под стражей, в момент этапирования на следственные действия на станции и перераспределении заключенных в следственном изоляторе в нарушение режима содержания под стражей в течение длительного времени (более двух часов) имел свидание без разрешения следователя с действующим должностным лицом УФСБ России по Самарской области, что смог реализовать, воспользовавшись своими связями, приобретенные им на службе в данном управлении", — указано в документах следствия.

Уголовное дело Горбунова и Гудкова недавно поступило в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге — информация размещена на его сайте. Но обвиняемые с рассмотрением дела в Екатеринбурге не согласны и требуют переноса. По сообщениям источников, они могут требовать рассмотрения дела в Самарской области, где имеются их знакомые. Кассационный военный суд будет рассматривать ходатайство Горбунова и Гудкова 7 ноября.

Сейчас в судах также рассматривают уголовные дела в отношении тех, кто, предположительно, мог давать взятки бывшим чекистам за покровительство. Так, на скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Госавтоинспекции Михаил Вовченко. Последний, по данным правоохранителей, может быть причастен к хищениям нефти через врезки в трубопроводы. Замешан в этой истории может быть и другой бывший полицейский — Исабек Рамазанов.

"Вовченко обратился к Рамазанову с просьбой оказать содействие для получения покровительства за 1 млн рублей. Рамазанов согласился", — зачитывал представитель гособвинения на суде 31 августа. Рамазанова самого сейчас судят за угрозы и уже отправили в колонию из-за крупного мошенничества с "крышеванием". Недавно уголовное дело возбудили также в отношении брата Исабека — Азамата Рамазанова. Последний тоже работал в ДПС. По версии Следственного комитета, Рамазанов ввел в заблуждение некоего Отабоева относительно регистрации его транспортного средства и получил от него незаконное вознаграждение.

По сведениям некоторых источников, заявителем по делу Горбунова мог быть нефтетрейдер Максим Жданов. Последний уже выслушал приговор за мошенничество при поставках нефтепродуктов.

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