Компания Василия Ермакова, пытавшегося подкупить ФСБ, не смогла выселить дайв-центр

Суд вынес решение по спору из-за акватории реки Самара около элеватора на ул. Халиловской в Самаре.

В августе 2024 г. ООО "Плавстанция" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском, в котором требовало запретить ООО "Дайв центр "Подводник-Волга" стоянку судов и размещение иных объектов "на пути безопасного прохода" к грузовому причалу с башней для приема зерна на ул. Халиловской, д. 2.

В "Плавстанции" 33% принадлежит Василию Ермакову, получившему срок вместе с сыном замминистра МВД Игоря Зубова за попытку подкупить сотрудника ФСБ. На ул. Халиловской, д. 2 находится мукомольное производство, главным оператором которого является ООО "Доверие", где единственным собственником выступает Василий Ермаков. Также здесь зарегистрировано ООО "ТД Шихобалова", где директором является Артем Ермаков, судя по всему, брат Василия Ермакова.

Дайв-центр пользуется акваторией площадью 3737 кв. м в 1,5 км от устья Самарки по договору с Нижне-Волжским бассейновым водным управлением Росводресурсов, заключенному в 2022 году.

Директор дайв-центра Николай Демидов пояснял Волга Ньюс, что в советское время через башню осуществлялась выгрузка зерна с барж на мукомольный завод. При этом во время разгрузки включались мощные воздушные фильтры, улавливавшие пыль. По его словам, в последний раз баржа привозила зерно на завод в 80-х годах.

"За прошедшее время вокруг завода выросли жилые дома, даже пятиэтажка. Но недавно к управлению мукомольным заводом пришли новые дельцы, которые вместо того, чтобы делать муку, вывозят из области зерно. Загрузка барж идет через старую бетонную башню. Воздушные фильтры сейчас дорогие, покупать и устанавливать их, конечно, не стали. Поэтому при загрузке зерна образуется много пыли", — говорил Николай Демидов.

В отзыве "Подводника-Волга" на иск указывается, что компания Ермакова требует освободить подход к башне, однако в схеме, предоставленной истцом, нарисован подход к плавающим вокруг башни платформам, а не к зданию. Платформы при этом размещены в акватории без договора водопользования, то есть незаконно. Кроме того, в дайв-центре отмечали, что ежегодно с башни истца загружаются до 20 барж, и никаких претензий от их владельцев и личного состава не поступало.

В отзыве на иск "Плавстанцию" также обвинили в незаконной эксплуатации самой башни. Указывается, что здание находится в 80 метрах от многоэтажного жилого дома, и образующаяся при загрузке аллергенная пыль представляет угрозу для здоровья жильцов. В арбитражный суд также поступило внепроцессуальное обращение жильцов этого дома. В нем люди жалуются, что во время работы башни в квартирах нечем дышать, работающие круглосуточно механизмы создают сильный шум, а грузовики, привозящие зерно, разрушают коммуникации, проходящие под дорогой.

В итоге арбитражный суд отказал в удовлетворении и иска, и встречных требований. Пока опубликована лишь резолютивная часть.

Впрочем, разбирательства по акватории и башне еще продолжатся. "Плавстанция" пытается оспорить в рамках другого иска законность договора аренды акватории под дайв-центром, а тот, в свою очередь, в январе этого года подал в арбитраж иск, в котором потребовал демонтировать часть конструкций башни и привести ее в первоначальный вид, "соответствующий свидетельству Росреестра и Технического паспорта объекта".