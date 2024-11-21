Компанию Василия Ермакова, судимого за взятку ФСБ, обвинили в захвате акватории

Очередная компания Василия Ермакова, получившего срок вместе с сыном замминистра МВД Игоря Зубова за попытку подкупить сотрудника ФСБ, оказалась в центре конфликта. ООО "Плавстанция", в котором 33% принадлежит Ермакову, судится за акваторию около его мукомольного производства.

Фото: Николай Демидов

"Плавстанция" в мае этого года обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском, в котором оспаривает договор водопользования ООО "Дайв центр "Подводник-Волга", заключенный в 2022 году. По договору дайв-центр пользуется акваторией площадью 3737 кв. м на реке Самара в 1,5 км от ее устья.

В августе последовал второй иск - уже с требованием запретить "Дайв центр "Подводник-Волга" стоянку судов и размещение иных объектов "на пути безопасного прохода" к грузовому причалу с башней для приема зерна на ул. Халиловской, д. 2 на реке Самара.

По этому адресу находится мукомольное производство, главным оператором которого является ООО "Доверие", где единственным собственником выступает Василий Ермаков. По итогам прошлого года компания продемонстрировала выручку в 1,38 млрд рублей. Также здесь зарегистрировано ООО "ТД Шихобалова" (выручка в 2023 г. — 1,09 млрд руб.), где директором является Артем Ермаков, судя по всему, брат Василия Ермакова.

В ответ на иски "Плавстанция" получила обвинение в захвате акватории, а также жалобу жильцов многоквартирного дома, которым мешает работа башни.

Так, в отзыве "Подводника-Волга" на второй иск указывается, что компания Ермакова требует освободить подход к башне, однако в схеме, предоставленной истцом, нарисован подход к плавающим вокруг башни платформам, а не к зданию. Платформы при этом размещены в акватории без заключенного договора водопользования, то есть незаконно.

"Исходя из норм закона - баржи должны причаливать к башне истца, как это делаются во всех других местах загрузки барж, а не к плавающим платформам, расположенным рядом. Полагаю, именно эти линии причаливания барж к башне истца и необходимо установить судом", - говорится в отзыве за подписью директора дайв-центра Николая Демидова.

По его словам, линии "безопасного движения барж", нарисованные истцом в схеме, не соответствуют реальной обстановке на воде. В частности, они проходят через опору автомобильного моста.

Демидов также указывает, что на схеме истца не обозначен торчащий из башни на 20 метров в сторону реки механизм подачи в баржу зерна ("хобот"). Из-за него баржа может подходить на загрузку только боком - иначе не проходят высокие нос баржи и задняя надстройка.

"Ежегодно с башни истца загружаются до 20 барж, за эти годы никаких претензий от владельцев и личного состава барж не поступало. Основываясь на видеофиксации фактически подходящих и отходящих за эти годы барж, можно сделать вывод, что мы находимся на достаточно большом безопасном расстоянии от подхода и отхода барж к башне истца", - отмечает директор дайвинг центра.

При загрузке барж воду покрывает слой пыли и мусора

В отзыве на иск "Плавстанцию" также обвинили в незаконной эксплуатации самой башни. Указывается, что здание находится в 80 метрах от многоэтажного жилого дома, и образующаяся при загрузке аллергенная пыль представляет угрозу для здоровья жильцов. Приводится ссылка на градостроительные нормы, по которым башня загрузки должна быть ниже по течению на 200 м от жилых домов, в то время как башня истца находится выше по течению.

Интересно, что в арбитражный суд поступило внепроцессуальное обращение жильцов этого дома. В нем люди жалуются, что во время работы башни в квартирах нечем дышать, работающие круглосуточно механизмы создают сильный шум, а грузовики, привозящие зерно, разрушают коммуникации, проходящие под дорогой.

Корреспонденту Волга Ньюс удалось связаться с Николаем Демидовым. Комментируя ситуацию, он рассказал, что в советское время через баню осуществлялась выгрузка зерна с барж на мукомольный завод. При этом во время разгрузки включались мощные воздушные фильтры, улавливавшие пыль. По его словам, в последний раз баржа привозила зерно на завод в 80-х годах.

"За прошедшее время вокруг завода выросли жилые дома, даже пятиэтажка. Но недавно к управлению мукомольным заводом пришли новые дельцы, которые вместо того, чтобы делать муку, вывозят из области зерно. Загрузка барж идет через старую бетонную башню. Воздушные фильтры сейчас дорогие, покупать и устанавливать их, конечно, не стали. Поэтому при загрузке зерна образуется много пыли", - говорит Николай Демидов.

Он также пояснил, что "Подводник-Волга" - единственная организация в центральной России, которая вывозит дайверов на специально подготовленном корабле нырять в Волге. "Мы более 20 лет занимаемся обучением и развитием подводного плавания. К нам приезжают дайверы из разных городов", - сообщил директор дайв-центра.

Отметим, что деятельность компаний Василия Ермакова многие годы сопровождается криминальным шлейфом и конфликтами с местными жителями. Так, сейчас развивается противостояние жителей с. Богатое с компанией "БГ Терминал", судя по всему, тоже связанной с Ермаковым. Сейчас в суде Самарского района рассматривается иск прокуратуры, требующей устранить нарушения на нефтебазе в с. Богатое, оператором которой выступает компания. К иску привели жалоба местных жителей на запах от базы, находящейся рядом с жилой застройкой, и последовавшая за этим прокурорская проверка, которая выявила многочисленные нарушения.