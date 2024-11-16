Нефтебазе из дела сына замминистра не удается отбиться от прокуратуры

ООО "БГ-Терминал", выступающее оператором нефтебазы с криминальным шлейфом в с. Богатое, устранили 10 из 14 выявленных недавними проверками нарушений. Такая информация была озвучена в пятницу, 15 ноября, на заседании суда Самарского района Самары.

Напомним, суд рассматривает иск прокуратуры Богатовского района к "БГ-Терминал".

Надзорное ведомство обратило внимание на деятельность нефтебазы из-за жалоб местных жителей по поводу сильного запаха сероводорода. Была организована проверка, к которой привлекли специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Вопреки прозвучавшим 19 июля на встрече представителя компании с местными жителями заявлениями о высоком уровне экологической и промышленной безопасности, а также "стратегическом значении" базы, последовавшая вскоре проверка выявила целый букет нарушений.

В частности, выяснилось, что "БГ-Терминал" не поставлен на учет как объект негативного воздействия на окружающую среду. Также организация не исполнила требования к установлению санитарно-защитной зоны, а именно не проведено исследование воздуха по ряду показателей, уровней физического воздействия на атмосферу за контуром объекта. На нефтебазе были неисправны или не прошли проверку приборы контроля загазованности, отсутствовала экспертиза промышленной безопасности здания насосной, не обеспечена герметичность технологической системы.

По итогам проверки прокуратура района инициировала привлечение к административной ответственности компании и ее руководства. Ведомство также обратилось в суд, с требованием обязать "БГ-Терминал" устранить нарушения в трехмесячный срок.

На заседании 15 ноября выяснилось, что нефтебаза после проверки все-таки была поставлена на учет как объект негативного воздействия на окружающую среду. Было устранено еще несколько нарушений, а из оставшихся одно относится к сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и еще три — промышленной безопасности.

Также прокурор района Антон Малафеев сообщил, что ведомство провело повторную проверку с целью выяснить, как идет устранение нарушений. Одно из них, по мнению прокурора, устранили своеобразно — отключили небезопасные насосы, без которых невозможен технологический процесс.

Представитель компании упирал на незаконность проверки и полученных в результате нее доказательств. Также пытался выставить иск прокуратуры необоснованным, так как, по его словам, нарушения не угрожают чьим-либо жизням и здоровью, а претензии можно было рассмотреть в рамках административных дел. Юрист дошел до предположений, что прокурор имеет личную заинтересованность, что звучало, мягко говоря, странно.

В целом, насколько можно было понять из озвученного на заседании, представитель компании отрицал и сам факт нарушений. Это не мешало ему тут же говорить о ведущейся работе по их устранению. Прокурор реагировал на такие выпады и алогизмы стоически. Он попытался донести до представителя ответчика и суда, чем грозит потенциальная авария на объекте всему населенному пункту. Он также поделился планами ходатайствовать о проведении выездного судебного заседания, в котором можно будет на месте проверить, устранены ли все нарушения.

В итоге заседание перенесли на 15 декабря. Планируется, что выслушают технического специалиста, который сможет пояснить роль отключенных насосов в технологическом процессе.

Противостояние местных жителей с собственниками и операторами нефтебазы длится с начала 2000-х годов. Тогда территории складов бывшего госпредприятия "Управление производственно-технического обеспечения и комплектации оборудования "Куйбышевнефть" на ул. Нефтяников, 3 приобрело ОАО "Элексброкерс" Ильи Карася. Новый собственник установил оборудование для отсечения технической воды от нефти, а также, судя по имеющейся информации, для компаундирования.

Нефтебаза, находящаяся в 20-40 м от жилых домов, источает характерные запахи, на которые систематически жалуются местные жители.

Результатом жалоб было возбуждение уголовного дела о незаконном предпринимательстве в 2011 г. (впоследствии оно было передано на расследование в Москву, где, судя по всему, прекращено). В 2014 г. работу предприятия приостанавливали на 90 суток из-за нарушений СанПиН (отсутствия должной санитарно-защитной зоны).

После скандального банкротства "Элексброкерса" в 2016 г. мощности предприятия, а также лицензия на Коммунарское месторождение нефти перешли к ООО "Межотраслевое объединение "ТНП". Эта компания с питерскими корнями засветилась в громких уголовных делах.

Так, в 2018 г. руководство ТНП поучаствовало в посадке сразу трех полковников ФСБ — Сергея Гудованого, Павла Чермашенцева и Александра Переточкина. Суд дал офицерам крупные сроки за получение 118 млн руб., которые им передавали посредники за крышевание компании.

А в 2022 г. на попытке дачи взятки сотруднику ФСБ (18 млн руб. + впоследствии 5 млн в месяц) попались сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Денис Зубов, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов (уже имевший судимость за сбыт ТНП нефти, вывезенной под видом техводы) и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков (фигурировал в деле полковников). По версии следствия, они действовали в интересах ТНП. Суд назначил им 22 года колонии на троих и крупные штрафы. На днях приговор устоял в апелляции.

Сейчас оператором нефтебазы выступает ООО "БГ-Терминал", созданное в сентябре 2022 года. Его представители заявляют, что якобы не имеют никакого отношения к ТНП и криминалу. Однако их аффилированность с ТНП очевидна — "БГ-Терминал" зарегистрирован в Самаре на ул. Степана Разина, 126, где также другие компании, связанные с ТНП.