Прокуратура через суд наводит порядок на нефтебазе из дела сына замминистра МВД

Прокурора Богатовского района обратилась в суд с иском, в котором требует от ООО "БГ-Терминал" устранить нарушения при эксплуатации скандальной нефтебазы в с. Богатое. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуратура проводила проверку, поводом для которой стали жалобы местных жителей на резкий запах сероводорода с территории базы, находящейся в непосредственной близости от жилого сектора. В ведомстве ранее в ответ на запрос "Волга Ньюс" уже сообщали о выявленных нарушениях промышленной безопасности, природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, выяснилось, что в нарушение закона "Об охране окружающей среды" ООО "БГ-Терминал" не поставлено на учет как объект негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, организацией не исполнены требования к установлению санитарно-защитной зоны, а именно не проведено исследование воздуха по ряду показателей, уровней физического воздействия на атмосферу за контуром объекта. Были возбуждены административные дела. Генеральный директор ООО уже привлечен к ответственности по одному из них.

В опубликованном 2 октября пресс-релизе прокуратуры нарушения характеризуются как "многочисленные и грубые". Приводится и ряд ранее не публиковавшихся фактов - так, на нефтебазе не исправны или не прошли проверку приборы контроля загазованности, отсутствует экспертиза промышленной безопасности здания насосной, не обеспечена герметичность технологической системы.

"Прокурором района по адресу регистрации юридического лица в Самарский районный суд г. Самары направлено исковое заявление об устранении выявленных нарушений. Исковое заявление находится на рассмотрении", - отмечается в сообщении прокуратуры.

ТНП против ФСБ: кто стоит за скандальной компанией В минувшие выходные в Самаре были арестованы сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Денис Зубов, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков. По версии следствия, они действовали в интересах ТНП, передав сотруднику ФСБ, сыгравшему роль "оборотня", 18 млн руб. и пообещав платить ему по 5 млн в месяц.

По данным источников Волга Ньюс, прокуратура добивалась принятия обеспечительной меры в виде приостановления деятельности юридического лица, однако пока суд это ходатайство отклонил.

Напомним, противостояние местных жителей с собственниками и операторами нефтебазы длится с начала 2000-х годов. Тогда территории складов бывшего госпредприятия "Управление производственно-технического обеспечения и комплектации оборудования "Куйбышевнефть" на ул. Нефтяников, 3 приобрело ОАО "Элексброкерс" Ильи Карася. Новый собственник установил здесь оборудование для отсечения технической воды от нефти, а также, судя по имеющейся информации, для компаундирования.

Заработавшая нефтебаза начала источать характерные запахи, на которые стали жаловаться местные жители - расстояние до жилых домов составляет лишь 20-40 метров.

Результатом жалоб было возбуждение уголовного дела о незаконном предпринимательстве в 2011 г. (впоследствии оно было передано на расследование в Москву, где, судя по всему, было прекращено). В 2014 г. работу предприятия приостанавливали на 90 суток из-за нарушений СанПиН - отсутствия должной санитарно-защитной зоны.

После скандального банкротства "Элексброкерса" в 2016 г. мощности предприятия, а также лицензия на Коммунарское месторождение нефти перешли к ООО "Межотраслевое объединение "ТНП". Эта компания с питерскими корнями засветилась в громких уголовных делах.

Так, в 2018 г. "из-под" руководства ТНП сели сразу три полковника ФСБ - Сергей Гудованый, Павел Чермашенцев и Александр Переточкин. Суд дал им крупные сроки за 118 млн руб., которые им передавали посредники за крышевание компании.

В 2022 г. произошла обратная ситуация - на попытке дачи взятки сотруднику ФСБ (18 млн руб. + впоследствии 5 млн в месяц) попались сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Денис Зубов, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов (уже имевший судимость за сбыт ТНП нефти, вывезенной под видом техводы) и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков (фигурировал в деле полковников). По версии следствия, они действовали в интересах ТНП. Суд назначил им 22 года колонии на троих и крупные штрафы.

Сейчас оператором нефтебазы выступает ООО "БГ-Терминал", созданное в сентябре 2022 года. Его представители заявляют, что якобы не имеют никакого отношения к ТНП и криминалу. Однако их аффилированность с ТНП очевидна - "БГ-Терминал" зарегистрирован в Самаре на ул. Степана Разина, 126, где также "прописаны" несколько компаний, связанных с ТНП. Подробно аффилированность расписывалась в предыдущей статье.