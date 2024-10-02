Прокуратура через суд наводит порядок на нефтебазе из дела сына замминистра МВД

Прокурора Богатовского района обратилась в суд с иском, в котором требует от ООО "БГ-Терминал" устранить нарушения при эксплуатации скандальной нефтебазы в с. Богатое. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Прокуратура проводила проверку, поводом для которой стали жалобы местных жителей на резкий запах сероводорода с территории базы, находящейся в непосредственной близости от жилого сектора. В ведомстве ранее в ответ на запрос "Волга Ньюс" уже сообщали о выявленных нарушениях промышленной безопасности, природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательства.
Так, выяснилось, что в нарушение закона "Об охране окружающей среды" ООО "БГ-Терминал" не поставлено на учет как объект негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, организацией не исполнены требования к установлению санитарно-защитной зоны, а именно не проведено исследование воздуха по ряду показателей, уровней физического воздействия на атмосферу за контуром объекта. Были возбуждены административные дела. Генеральный директор ООО уже привлечен к ответственности по одному из них.
В опубликованном 2 октября пресс-релизе прокуратуры нарушения характеризуются как "многочисленные и грубые". Приводится и ряд ранее не публиковавшихся фактов - так, на нефтебазе не исправны или не прошли проверку приборы контроля загазованности, отсутствует экспертиза промышленной безопасности здания насосной, не обеспечена герметичность технологической системы.
"Прокурором района по адресу регистрации юридического лица в Самарский районный суд г. Самары направлено исковое заявление об устранении выявленных нарушений. Исковое заявление находится на рассмотрении", - отмечается в сообщении прокуратуры.
По данным источников Волга Ньюс, прокуратура добивалась принятия обеспечительной меры в виде приостановления деятельности юридического лица, однако пока суд это ходатайство отклонил.
Напомним, противостояние местных жителей с собственниками и операторами нефтебазы длится с начала 2000-х годов. Тогда территории складов бывшего госпредприятия "Управление производственно-технического обеспечения и комплектации оборудования "Куйбышевнефть" на ул. Нефтяников, 3 приобрело ОАО "Элексброкерс" Ильи Карася. Новый собственник установил здесь оборудование для отсечения технической воды от нефти, а также, судя по имеющейся информации, для компаундирования.
Заработавшая нефтебаза начала источать характерные запахи, на которые стали жаловаться местные жители - расстояние до жилых домов составляет лишь 20-40 метров.
Результатом жалоб было возбуждение уголовного дела о незаконном предпринимательстве в 2011 г. (впоследствии оно было передано на расследование в Москву, где, судя по всему, было прекращено). В 2014 г. работу предприятия приостанавливали на 90 суток из-за нарушений СанПиН - отсутствия должной санитарно-защитной зоны.
После скандального банкротства "Элексброкерса" в 2016 г. мощности предприятия, а также лицензия на Коммунарское месторождение нефти перешли к ООО "Межотраслевое объединение "ТНП". Эта компания с питерскими корнями засветилась в громких уголовных делах.
Так, в 2018 г. "из-под" руководства ТНП сели сразу три полковника ФСБ - Сергей Гудованый, Павел Чермашенцев и Александр Переточкин. Суд дал им крупные сроки за 118 млн руб., которые им передавали посредники за крышевание компании.
В 2022 г. произошла обратная ситуация - на попытке дачи взятки сотруднику ФСБ (18 млн руб. + впоследствии 5 млн в месяц) попались сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Денис Зубов, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов (уже имевший судимость за сбыт ТНП нефти, вывезенной под видом техводы) и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков (фигурировал в деле полковников). По версии следствия, они действовали в интересах ТНП. Суд назначил им 22 года колонии на троих и крупные штрафы.
Сейчас оператором нефтебазы выступает ООО "БГ-Терминал", созданное в сентябре 2022 года. Его представители заявляют, что якобы не имеют никакого отношения к ТНП и криминалу. Однако их аффилированность с ТНП очевидна - "БГ-Терминал" зарегистрирован в Самаре на ул. Степана Разина, 126, где также "прописаны" несколько компаний, связанных с ТНП. Подробно аффилированность расписывалась в предыдущей статье.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.