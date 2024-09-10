На нефтебазе из дела сына замминистра МВД нашли экологические нарушения

Прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО "БГ-Терминал", выступающего оператором нефтебазы в с. Богатое, которая фигурировала в громких уголовных делах о взятках и попытке подкупа сотрудников ФСБ.

Поводом для прокурорской проверки стали жалобы местных жителей на резкий запах сероводорода с территории базы, находящейся в непосредственной близости от жилого сектора. К проверке привлекли специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Выяснилось, что в нарушение закона "Об охране окружающей среды" ООО "БГ-Терминал" не поставлено на учет как объект негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, организацией не исполнены требования к установлению санитарно-защитной зоны, а именно не проведено исследование воздуха по ряду показателей, уровней физического воздействия на атмосферу за контуром объекта.

"По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в отношении виновного должностного лица вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 6.3 и статьей 8.1 КоАП РФ, директору ООО "БГ-Терминал" внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Акты реагирования находятся на стадии рассмотрения", - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Ч. 1 ст. 6.3 КоАП предусматривает ответственность за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а ст. 8.1 - за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности, эксплуатации предприятий и сооружений. Для должностных лиц первое нарушение чревато штрафом от 500 до 1000 руб., второе - от 2000 до 5000 рублей.

Также прокуратура направила информацию главе района "в связи с несвоевременным и не полным принятием органом местного самоуправления мер, направленных на информирование компетентных органов о фактах загрязнения атмосферного воздуха".

Впрочем, сообщается, что в пробах атмосферного воздуха на границе жилой застройки около нефтебазы превышения предельнодопустимых концентраций не обнаружено. Местные жители при этом утверждают, что запахи присутствуют не постоянно, появляясь, как правило, в вечернее и ночное время, что усложняет возможность фиксации выбросов.

Противостояние местных жителей с собственниками и операторами нефтебазы длится с начала 2000-х годов. Тогда территории бывших складов бывшего госпредприятия "Управление производственно-технического обеспечения и комплектации оборудования "Куйбышевнефть" на ул. Нефтяников, 3 приобрело ОАО "Элексброкерс" Ильи Карася. Новый собственник развернул на территории базы строительство с установкой оборудования, предназначенного, насколько можно судить по имеющимся данным, для отсечения технической воды от нефти, а также компаундирования. Эти процессы позволяют относить предприятие к нефтеперерабатывающему, со всеми вытекающими санитарными и экологическими требованиями.

Производственный процесс на заработавшей нефтебазе сопровождался характерными запахами, на которые стали жаловаться местные жители. Результатом жалоб было возбуждение уголовного дела о незаконном предпринимательстве в 2011 г. (впоследствии оно было передано на расследование в Москву, где, судя по всему, было прекращено).

Позднее, в 2014 г., прокуратурой района была проведена проверка, выявившая экологические нарушения. Указывалось, в частности, что по СанПиН для объектов второго класса опасности санитарно-защитная зона должна составлять от 500 метров. При этом в отдельных местах расстояние от забора базы до жилых домов - лишь 20-30 метров. В результате работа предприятия была приостановлена на 90 суток.

Впрочем, серьезных последствий для деятельности нефтебазы недовольство местных жителей и связанные с ним проверки не вызвали. После скандального банкротства "Элексброкерса" в 2016 г. мощности предприятия, а также лицензия на Коммунарское месторождение нефти перешли к ООО "Межотраслевое объединение "ТНП". Эта компания с питерскими корнями засветилась в громких уголовных делах.

ТНП против ФСБ: кто стоит за скандальной компанией В минувшие выходные в Самаре были арестованы сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Денис Зубов, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков. По версии следствия, они действовали в интересах ТНП, передав сотруднику ФСБ, сыгравшему роль "оборотня", 18 млн руб. и пообещав платить ему по 5 млн в месяц.

Напомним, в 2018 г. руководство ТНП подвело под уголовное дело сразу трех полковников ФСБ - Сергея Гудованого, Павла Чермашенцева и Александра Переточкина. Чекисты получили крупные сроки за 118 млн руб., которые им передавали посредники за крышевание компании.

А уже в 2022 г. на попытке дачи взятки сотруднику ФСБ (18 млн руб. + впоследствии 5 млн в месяц) попались сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Денис Зубов, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов (уже имевший судимость за сбыт ТНП нефти, вывезенной под видом техводы) и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков (фигурировал в деле полковников). По версии следствия, они действовали в интересах ТНП. Суд назначил им 22 года колонии на троих и крупные штрафы.

В обоих делах за кадром остались причины, по которым предприятию потребовалось столь дорогостоящее покровительство.

Сейчас оператором нефтебазы выступает ООО "БГ-Терминал", созданное в сентябре 2022 года. Его представители заявляют, что якобы не имеют никакого отношения к ТНП и криминалу. Однако, по данным ИАС Seldon.Basis, компания зарегистрирована в Самаре на ул. Степана Разина, 126, где также "прописаны" несколько компаний, подконтрольных группе лиц, которые связаны с ТНП: ООО ТД "АГРОПРОМЭКСПОРТ", АО "БОМЭЗ", ООО "УК "Самарская бакалея" и другие. В соседнем доме - ул. Степана Разина, 128 - находятся бутик-отель и таверна "Дом Сивре", также принадлежащие лицам, аффилированным с ТНП.

Учредителем "БГ-Терминал" числится Юлия Бенак, арбитражный управляющий из Новгородской области. Она же является учредителем ООО "Нефтебаза "ОКА-ЦЕНТР", зарегистрированного в д. Борисово Московской области. По тому же адресу ранее числилось ООО "ОКА-ЦЕНТР нефтепродукт" (сейчас имеет самарский адрес), где владельцем является Дмитрий Барыльников, который был соучредителем ТНП в 2022-2024 годах.