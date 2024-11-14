Вячеслав Федорищев и главный раввин России Берл Лазар осмотрели ход реставрации Самарской хоральной синагоги

В четверг, 14 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главным раввином России Берлом Лазаром. В ее рамках они осмотрели ход реставрации Самарской хоральной синагоги, которая после восстановления станет многофункциональным культурным центром для всех горожан.

Хоральная синагога была построена в Самаре (ул. Садовая, 49) по уникальному проекту архитектора Зельмана Клейнермана. Здание возведено на средства добровольных пожертвований и вмещало 1000 человек. После открытия в 1908 г. Самарская хоральная синагога стала второй по величине в Восточной Европе и была включена экспертами в список десяти лучших синагог мира. В 1928 г. синагога закрылась, в здании был организован Дом культуры. Позже там разместился хлебозавод, просуществовавший до начала 1990-х годов. В 1998 г. здание передали еврейской общине Самары. В 2018 г. начались реставрационные работы, но из-за дефицита финансирования через несколько лет объект законсервировали.

Благодаря поддержке меценатов, неравнодушных жителей и правительства Самарской области в 2021 г. процесс восстановления синагоги удалось возобновить. Работы ведутся за счет частных средств от Фонда по реставрации и реконструкции Самарской хоральной синагоги, попечительский совет которого возглавляет главный раввин России Берл Лазар.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Берл Лазар вместе с техническим заказчиком, проектировщиком, архитектором, профильными ведомствами, администрацией города, членами попечительского совета осмотрели ход реставрации синагоги. Как сообщил представитель техзаказчика, завершены основные противоаварийные работы, ведется восстановление фасада, здание уже готово к проведению отделочных работ.

Авторы проекта подчеркивают, что реставрация синагоги - это не только восстановление уникального для Самары памятника архитектуры, но и создание культурного центра, который будет открыт для всех горожан и гостей города. На территории синагоги предусмотрено создание многофункционального общественного пространства с музеем и учебными классами. Запланирована организация различных выставок, культурных, духовных и образовательных программ, деловых и творческих встреч. Проект восстановления синагоги включает благоустройство прилегающей территории.

"Возрождение самарской синагоги - важный для областного центра проект. Мы уже обсуждали культурно-просветительские планы городской еврейской общины, в том числе среди подрастающего поколения. Уверен, новое здание поможет все их реализовать на благо самарцев", - сообщил исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков.

После осмотра синагоги Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе будет уделено особое внимание восстановлению важных исторических и культурных объектов. "Большой блок нашей работы связан с нашими памятниками. Сейчас мы разрабатываем программу с техническим названием "100 памятников архитектуры". В ее рамках в течение пяти лет будем восстанавливать сотню разнообразных объектов, которые еще полностью не утрачены", - сказал губернатор Самарской области.