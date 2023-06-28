Прокуратура утвердила обвинение по делу финансовой пирамиды КПК "Фабрика Продуктов ВС"

Прокуратура Самарской области утвердила для пяти человек обвинительное заключение по уголовному делу о финансовой пирамиде.

Обвиняемым вменяют ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Отмывание денег").

По версии следствия, в 2009 г. руководство производственного кооператива "Фабрика Продуктов ВС" разработало мошенническую схему. Они принимали средства пайщиков по договорам инвестиционного займа и обещали выплаты от 13 до 20% годовых. Фактически же компания представляла из себя финансовую пирамиду и не вела никакой инвестиционной деятельности. Первые вкладчики получали доход за счет средств новых пайщиков.

Для придания убедительности всему этому клиентам предлагали участие в программах: "Рождественская", "Семейная", "Стабильный доход" и других. Организаторы открыли "столы заказов" не только в Самарской области, но и в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани и Ульяновске. Также они распространяли рекламу в СМИ и на транспорте.

За 10 лет в финансовую пирамиду вложили средства свыше 2,6 тыс. человек, у которых ее организаторы похитили более 1,2 млрд рублей.

Во время следствия был наложен арест на недвижимость обвиняемых и транспорт общей стоимостью более 322 млн рублей.

Теперь уголовное дело направят в Центральный районный суд Тольятти.

Напомним, ранее было известно только об одной обвиняемой по делу кооператива "Фабрика продуктов "Вкусно и Сытно". Ей была организатор КПК Галина Федотова. Она провела под стражей год и в августе 2020 г. вышла на свободу.