В Самарской области стобалльникам выплатят по 25 тыс. рублей

Выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, выплатят по 25 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев отмечал важность поддержки талантливой молодежи, подчеркивая, что "именно такие люди станут движущей силой развития региона".

"Установить, что к расходному обязательству Самарской области относится осуществление в 2025 г. единовременной денежной выплаты в размере 25 тыс. рублей (без учета налога на доходы физических лиц) участникам государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, получившим максимальное количество баллов (100 баллов)", — отмечается в тексте постановления.

"Денежное поощрение получат участники, подтвердившие свои знания максимальным результатом на ЕГЭ. Напомню, всего в регионе 193 стобалльных результата у 180 экзаменуемых. 13 человек набрали 100 баллов сразу по двум предметам", — сказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Напомним, ранее в СамГМУ заявили, что в 2025 г. студентам, поступившим в вуз, будут выплачивать по 50 тыс. руб. за каждый предмет, по которому они набрали 100 баллов на ЕГЭ. Единовременные выплаты студенты получат в конце 2025 года. Подробнее о порядке предоставления единовременной выплаты на сайте.