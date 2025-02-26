16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полицейского, боровшегося с наркоторговцами, задержали за покровительство им "Подарила" 3 млн рублей: сызранская пенсионерка лишилась многолетних сбережений из-за мошенников Внучка Виктора Тархова прислала письмо в программу Малахова из СИЗО Экс-сотрудницу администрации Шигонского района заподозрили в махинациях с квартирами для сирот Жителя Борского района привлекли за незаконное хранение пороха

Преступления Происшествия

Внучка Виктора Тархова прислала письмо в программу Малахова из СИЗО

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 303
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Екатерина Тархова, которую обвиняют в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, прислала из СИЗО письмо в программу "Малахов". Она пишет, что хочет пообщаться с журналистами этой программы и что-то рассказать.

"Поручаю защитнику обратиться к следователю с ходатайством о разрешении свиданий с журналистами этой программы", — пишет Екатерина Тархова.

Письмо в студии прокомментировала графолог Татьяна Гуделова. Последняя считает, что у Екатерины "нарциссические черты в совокупности с импульсивностью". Со слов графолога, у таких людей, если они не получают то, что хотят, может возникать гнев, граничащий с яростью.

При этом адвокат Екатерины Тарховой Владимир Владимиров заявил другим СМИ, что свидание с ней журналистам следствие не разрешило. Заявлений самого Следственного комитета по этому поводу пока не было. Интересно, что с правоохранителями Екатерина не разговаривает.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки.

"Несмотря на то что квартира, в которой проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователи-криминалисты несколько раз тщательно осматривали предполагаемое место происшествия с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежавшие потерпевшим", — сообщили в управлении Следственного комитета по Самарской области.

Следствие считает, что Екатерина Тархова заранее готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы.

Есть информация, что пакеты, в которых могли быть останки четы Тарховых, Екатерина выносила из квартиры и выбрасывала в мусорные баки в разных районах города. Оттуда содержимое мусорных баков вывозилось на полигон "Преображенка". Там останки и ищут с 7 февраля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2