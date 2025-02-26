Внучка Виктора Тархова прислала письмо в программу Малахова из СИЗО

Екатерина Тархова, которую обвиняют в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, прислала из СИЗО письмо в программу "Малахов". Она пишет, что хочет пообщаться с журналистами этой программы и что-то рассказать.

"Поручаю защитнику обратиться к следователю с ходатайством о разрешении свиданий с журналистами этой программы", — пишет Екатерина Тархова.

Письмо в студии прокомментировала графолог Татьяна Гуделова. Последняя считает, что у Екатерины "нарциссические черты в совокупности с импульсивностью". Со слов графолога, у таких людей, если они не получают то, что хотят, может возникать гнев, граничащий с яростью.

При этом адвокат Екатерины Тарховой Владимир Владимиров заявил другим СМИ, что свидание с ней журналистам следствие не разрешило. Заявлений самого Следственного комитета по этому поводу пока не было. Интересно, что с правоохранителями Екатерина не разговаривает.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки.

"Несмотря на то что квартира, в которой проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователи-криминалисты несколько раз тщательно осматривали предполагаемое место происшествия с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежавшие потерпевшим", — сообщили в управлении Следственного комитета по Самарской области.

Следствие считает, что Екатерина Тархова заранее готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы.

Есть информация, что пакеты, в которых могли быть останки четы Тарховых, Екатерина выносила из квартиры и выбрасывала в мусорные баки в разных районах города. Оттуда содержимое мусорных баков вывозилось на полигон "Преображенка". Там останки и ищут с 7 февраля.