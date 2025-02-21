Продолжается поиск останков экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги на мусорном полигоне

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи на мусорном полигоне "Преображенка".

"Продолжаем искать каждый день. Привлекаем к поискам по 15 человек, три экскаватора и два грузовика. Вчера нашли в одном из пакетов кости, но они не человеческие", - рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Работать правоохранителям приходится не в самых легких условиях: на полигоне холодно и не очень хорошо пахнет.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. По информации источников Волга Ньюс, Екатерина вины в убийстве не признавала и то говорила, что экс-мэр Виктор Тархов с супругой в больнице, то сообщала, что он "в секретном месте".

"Несмотря на то что квартира, в которой проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователи-криминалисты несколько раз тщательно осматривали предполагаемое место происшествия с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежавшие потерпевшим", - сообщили также в управлении Следственного комитета по Самарской области.

Следствие считает, что Екатерина Тархова заранее готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой. По версии следствия, обвиняемая избавилась от мебели из квартиры, на которой могли быть следы преступления, а также за своего деда получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды - 1 млн рублей.

Есть информация, что пакеты, в которых могли быть останки четы Тарховых, Екатерина выносила из квартиры и выбрасывала в мусорные баки в разных районах города. Оттуда содержимое мусорных баков вывозилось на полигон "Преображенка". Там останки и ищут с 7 февраля.