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Преступления Происшествия

Продолжается поиск останков экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги на мусорном полигоне

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи на мусорном полигоне "Преображенка".

Фото: Ксения Штефан

"Продолжаем искать каждый день. Привлекаем к поискам по 15 человек, три экскаватора и два грузовика. Вчера нашли в одном из пакетов кости, но они не человеческие", - рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Работать правоохранителям приходится не в самых легких условиях: на полигоне холодно и не очень хорошо пахнет.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. По информации источников Волга Ньюс, Екатерина вины в убийстве не признавала и то говорила, что экс-мэр Виктор Тархов с супругой в больнице, то сообщала, что он "в секретном месте".

"Несмотря на то что квартира, в которой проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователи-криминалисты несколько раз тщательно осматривали предполагаемое место происшествия с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежавшие потерпевшим", - сообщили также в управлении Следственного комитета по Самарской области.

Следствие считает, что Екатерина Тархова заранее готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой. По версии следствия, обвиняемая избавилась от мебели из квартиры, на которой могли быть следы преступления, а также за своего деда получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды - 1 млн рублей.

Есть информация, что пакеты, в которых могли быть останки четы Тарховых, Екатерина выносила из квартиры и выбрасывала в мусорные баки в разных районах города. Оттуда содержимое мусорных баков вывозилось на полигон "Преображенка". Там останки и ищут с 7 февраля.

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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