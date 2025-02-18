Обвиняемая в двойном убийстве Екатерина Тархова не смогла выйти из-под стражи

Самарский облсуд 18 февраля рассмотрел жалобу Екатерины Тарховой на ее арест. Женщину обвиняют в убийстве своих бабушки и дедушки — экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. По подозрению в преступлении арестовали их внучку Екатерину. Она путалась в показаниях: то говорила, что дедушка с бабушкой в больнице, то сообщала, что Тарховы прячутся в секретном месте, поскольку нашли доказательства невиновности их дочери, Людмилы Тарховой, которая отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата губернской думы Александра Милеева.

Следствие считает, что Екатерина Тархова заранее готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой.

"Несмотря на то, что квартира, в которой проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователями-криминалистами было проведено несколько тщательных осмотров с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим", — сообщает СУ СК.

По версии следствия, обвиняемая избавилась от мебели из квартиры, на которой могли быть следы преступления, а также за своего деда получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды — 1 млн рублей.

В облсуде 18 февраля прозвучало от адвоката Тарховой по назначению Владимира Владимирова: у Екатерины изменился статус по уголовному делу и теперь она не подозреваемая, а обвиняемая.

Сама Тархова была не против съемки журналистами в заседании. Но и комментировать происходящее она не стала. Женщина также переспросила у суда в середине заседания, что, собственно, рассматривается, и получила ответ, что ее жалоба на арест. В перерыве адвоката Екатерины Владимира Владимирова окружили журналисты. Он комментировать ситуацию не хотел, но все же сообщил: обвиняемая пояснения относительно своей вины (или невиновности) не дает никакие. В итоге суд принял решение: оставить Екатерину под стражей. Расследование продолжается.